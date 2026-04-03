Apple скупает память даже втридорога, чтобы расширить долю рынка iPhone

Многие аналитики уже отмечали ранее, что в текущем году на фоне дорожающей памяти будет происходить консолидация рынка смартфонов. Известный эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) тоже придерживается этого мнения, причём применительно к рыночной стратегии отдельно взятой компании Apple. Сейчас она скупает память для смартфонов по завышенным ценам, что позволит ей в дальнейшем в условиях сохраняющегося дефицита увеличить долю рынка.

Доводы Мин-Чи Куо опубликованы на страницах ресурса Techspot. Формальным основанием для подобных рассуждений стала публикация южнокорейскими источниками информация об усилившейся активности Apple по скупке всей доступной на рынке мобильной памяти. Поскольку цены сейчас задраны, такая деятельность Apple скажется на норме прибыли компании, но в случае сохранения дефицита памяти в дальнейшем позволит ей увеличить свою долю рынка. Когда смартфонов прочих марок в продаже станет меньше, часть потребителей просто отдаст предпочтение iPhone.

Как уже отмечалось недавно, разработчики мобильных процессоров Qualcomm и MediaTek были вынуждены сократить объём заказываемых в производство подрядчикам изделий, поскольку не рассчитывают в полной мере удовлетворить спрос из-за нехватки микросхем памяти. Данные кризисные явления больше всего заметны именно в нижнем и среднем ценовом диапазоне, на который ориентирована продукция той же MediaTek.

В верхнем ценовом диапазоне, как тоже отмечалось недавно, Samsung приступила к повышению цен на свои старшие модели смартфонов, оснащаемые большим объёмом памяти. В случае с Apple руководство компании уже ссылалось на подорожание памяти и нехватку мощностей TSMC по выпуску чипов в качестве основных факторов риска. Располагая внушительными суммами свободных денежных средств, Apple имеет возможность создавать себе более выгодные условия работы на рынке, и подобным преимуществом в этом году смогут похвастать не все её конкуренты.