ИИ-модель Claude обнаружила уязвимость и разработала рабочий эксплойт для FreeBSD

ИИ-модель Claude вместе с исследователем Николасом Карлини (Nicholas Carlini) примерно за 4 часа автономно создала два рабочих эксплойта для уязвимости CVE-2026-4747 в ядре FreeBSD и добилась выполнения кода с правами root на серверах, где эта уязвимость ещё не была устранена. Для кибербезопасности это один из первых известных случаев, когда ИИ не только обнаружил уязвимость, но и сам довёл её до полноценного инструмента атаки.

На прошлой неделе FreeBSD раскрыла уязвимость удалённого выполнения кода в ядре. В бюллетене безопасности среди авторов указан Карлини с упоминанием Claude и Anthropic. Однако сама находка важна тем, что ИИ-модель самостоятельно проделала путь от описания уязвимости до работающего эксплойта. Для FreeBSD это особенно чувствительный эпизод. Система давно считается одной из самых надёжных в своём классе, обеспечивает доставку контента Netflix, лежит в основе операционной системы PlayStation и инфраструктуры WhatsApp.

Уязвимость находилась в реализации RPCSEC_GSS в модуле kgssapi.ko, который FreeBSD использует для Kerberos-аутентификации и шифрования трафика NFS. Злоумышленник мог без предварительной аутентификации спровоцировать переполнение буфера на стеке при проверке подписи RPCSEC_GSS-пакета. Дальше начиналась уже полноценная реализация эксплойта: Claude развернул среду с уязвимым ядром, NFS и Kerberos, придумал многопакетную доставку шелл-кода, научился корректно завершать перехваченные потоки ядра, чтобы сохранить работоспособность сервера между атаками, уточнил смещения в стеке с помощью последовательностей де Брёйна, создал новый процесс через kproc_create(), перевел его в пользовательский режим через kern_execve() и снятие флага P_KPROC, а затем сбросил регистр DR7, из-за которого дочерние процессы аварийно завершались.

Именно переход от обнаружения уязвимости к разработке надёжного эксплойта долго отделял автоматизированные инструменты от человеческой экспертизы. Автоматический фаззинг уже много лет помогает находить дефекты в ядре, однако эксплуатация уязвимости требует иной работы: анализа раскладки памяти, построения устойчивой цепочки исполнения, повторной отладки после неудачных запусков и корректного вывода выполнения из пространства ядра в пользовательский режим. В истории с FreeBSD Claude выполнил именно эту часть работы.

Практическое значение результата — в резком сокращении времени и стоимости разработки эксплойта. По описанию случая с FreeBSD, Claude создал рабочую цепочку эксплуатации примерно за четыре часа израсходовав, возможно, несколько сотен долларов США. Традиционно такая работа над эксплойтом для ядра занимала недели у узких специалистов. Киберзащита при этом движется намного медленнее. В корпоративных средах медианный срок установки патчей для критических уязвимостей превышает 60 дней. Если рабочий эксплойт появляется через несколько часов после раскрытия уязвимости, у специалистов по киберзащите остаётся очень мало времени на установку исправления.

Речь, по всей видимости, не об единичной демонстрации. После случая с FreeBSD Карлини уже применил цепочку поиска уязвимостей с помощью Claude для ещё 500 уязвимостей высокой степени опасности в разных кодовых базах. Это смещает акцент с отдельного эксплойта на сам метод. Пример FreeBSD с её тридцатилетней кодовой базой показывает, что длительная эксплуатация, ручные проверки и постепенное ужесточение защиты уже не гарантируют прежнего уровня устойчивости к атакам, если код анализирует ИИ, работающий с другой скоростью.

Вывод для крупных разработчиков операционных систем, облачных провайдеров и операторов критической инфраструктуры сводится к одному вопросу: встроен ли ИИ в их контур защиты. Речь идёт о трёх вещах — непрерывной проверке безопасности с помощью ИИ, отслеживании попыток проникновения в реальном времени и максимально быстром переходе от раскрытия уязвимости к установке исправления.