В России представили антропоморфного робота-курьера «Аркус»

Компания «Эфко» в сотрудничестве с Институтом робототехнических систем Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) разработала пилотный проект человекоподобного робота-курьера «Аркус» (Arcus).

Особенностью «Аркуса» являются развитые функции интеграции в социум. Робот-курьер способен автономно перемещаться в городской среде, взаимодействовать с инфраструктурой доставки и человеком, обеспечивать надёжную передачу заказов в постаматы или напрямую клиентам.

Первый опытный образец «Аркуса» имеет 23 степени свободы, может самостоятельно передвигаться более одного часа, оснащён грузовым отсеком, а также сенсорными системами — камерой и лидаром, позволяющими роботу ориентироваться в пространстве. Ориентировочная стоимость производства изделия составляет 1,8 млн рублей. Сведения о количестве задействованных в «Аркусе» иностранных комплектующих не раскрываются. Сам же разработчик не отрицает факт их наличия и заверяет, что в перспективе степень локализации всех ключевых компонентов робота будет доведена до ста процентов.

Дополнительно в рамках проекта по созданию антропоморфного робота-курьера была спроектирована и создана пилотная модель робопорта — роботизированного комплекса, который в автоматизированном режиме без участия человека выполняет обслуживание «Аркуса» — обеспечивает замену аккумулятора, складирование роботов, их подготовку к выходу на смену, загрузку посылок в грузовые отсеки и так далее.

По оценкам представителей «Эфко», повсеместное использование робокурьеров позволит заместить труд человека и сократить затраты на доставку товаров в 6 раз. Именно по этой причине в компании уделяют большое внимание интеграции роботизированных решений в логистику и намерены довести своё начинание до практической реализации. Если это произойдёт, то у нас появится шанс встретиться с «Аркусом» лицом к лицу при получении заказа из онлайнового маркета.