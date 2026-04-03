В России представили антропоморфного робота-курьера «Аркус»

Компания «Эфко» в сотрудничестве с Институтом робототехнических систем Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) разработала пилотный проект человекоподобного робота-курьера «Аркус» (Arcus).

Особенностью «Аркуса» являются развитые функции интеграции в социум. Робот-курьер способен автономно перемещаться в городской среде, взаимодействовать с инфраструктурой доставки и человеком, обеспечивать надёжную передачу заказов в постаматы или напрямую клиентам.

Первый опытный образец «Аркуса» имеет 23 степени свободы, может самостоятельно передвигаться более одного часа, оснащён грузовым отсеком, а также сенсорными системами — камерой и лидаром, позволяющими роботу ориентироваться в пространстве. Ориентировочная стоимость производства изделия составляет 1,8 млн рублей. Сведения о количестве задействованных в «Аркусе» иностранных комплектующих не раскрываются. Сам же разработчик не отрицает факт их наличия и заверяет, что в перспективе степень локализации всех ключевых компонентов робота будет доведена до ста процентов.

Источник изображения: пресс-служба НИУ ВШЭ

Дополнительно в рамках проекта по созданию антропоморфного робота-курьера была спроектирована и создана пилотная модель робопорта — роботизированного комплекса, который в автоматизированном режиме без участия человека выполняет обслуживание «Аркуса» — обеспечивает замену аккумулятора, складирование роботов, их подготовку к выходу на смену, загрузку посылок в грузовые отсеки и так далее.

По оценкам представителей «Эфко», повсеместное использование робокурьеров позволит заместить труд человека и сократить затраты на доставку товаров в 6 раз. Именно по этой причине в компании уделяют большое внимание интеграции роботизированных решений в логистику и намерены довести своё начинание до практической реализации. Если это произойдёт, то у нас появится шанс встретиться с «Аркусом» лицом к лицу при получении заказа из онлайнового маркета.

Материалы по теме
Внутри американских человекоподобных роботов, включая Tesla Optimus, нашлось множество китайских компонентов
«Яндекс» выпустит роботов-доставщиков ещё в пять городов России
Китайцы создали робоконя — он может нести всадника весом до 50 кг по бездорожью
Суд снял обвинения с сооснователя Supermicro по делу о контрабанде чипов Nvidia в Китай
Спрос на аренду устаревающих ускорителей Nvidia H100 не падает, а цены и вовсе подскочили на 40 % за полгода
«Яндекс» готовит массовый запуск роботакси и беспилотных автомобилей к 2028 году
Теги: россия, робот, робототехника, робот-доставщик, ии, сделано в россии
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 22 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.