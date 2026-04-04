Китайские производители чипов завершили прошлый год рекордными объёмами выручки

Бум искусственного интеллекта способствует росту выручки и китайских производителей чипов, хотя западные оппоненты властей этой страны и прилагают серьёзные усилия к её экономической и технологической изоляции. Фактически, необходимость достижения технологического суверенитета толкает китайских производителей электроники больше полагаться на компоненты местного происхождения.

Дефицит памяти также сказался на выручке китайских производителей чипов благоприятным образом, поскольку даже западные компании начали задумываться о закупке памяти в Китае. В сочетании с бумом ИИ и стремлением к импортозамещению этот фактор привёл к достижению крупнейшими китайскими производителями чипов рекордной выручки по итогам прошлого года.

Крупнейший контрактный производитель чипов в Китае — компания SMIC, в прошлом году увеличила свою выручку на 16 % до рекордных $9,3 млрд. По оценкам опрошенных LSEG аналитиков, в текущем году её выручка может превысить $11 млрд. Конкурирующая Hua Hong Semiconductor в четвёртом квартале выручила рекордные $659,9 млн, по верхней границе прогноза. Разработчики чипов, которые не располагают собственными производственными мощностями, тоже чувствуют себя неплохо. Конкурирующая с Nvidia в части создания ИИ-чипов компания Moore Threads по итогам прошлого года планировала выручить не менее $209,8 млн, что соответствует росту выручки как минимум на 231 %.

В Китае растёт спрос не только на передовые чипы, необходимые для инфраструктуры ИИ. Зрелая литография применяется для выпуска автомобильной электроники и силовых компонентов, которые востребованы в Китае с учётом бурного развития местного рынка электромобилей. Производитель памяти CXMT по итогам прошлого года более чем удвоил выручку до $8 млрд, как сообщалось недавно. Поставки импортной памяти типа HBM в Китай ограничены из-за санкций, поэтому даже способность CXMT выпускать HBM2 и HBM2E благостно воспринимается китайскими разработчиками ускорителей для ИИ. Только в этом году, как ожидается, CXMT сможет наладить выпуск более современной HBM3. Эксперты отмечают, что полученный при производстве HBM опыт поможет китайской полупроводниковой промышленности освоить передовые методы упаковки чипов, которые пригодятся и при выпуске GPU.

В сфере передовой литографии китайские альтернативы импортному оборудованию хоть и создаются, доступны они далеко не всем участникам рынка. Процесс импортозамещения в этой сфере может занять многие годы, а потому в ближайшей перспективе технологическое отставание КНР от США сохранится. С другой стороны, активное расширение выпуска зрелых чипов в определённый момент может обернуться кризисом перепроизводства. Китайской полупроводниковой отрасли жизненно необходимо перейти на следующий технологический уровень, освоив выпуск новых типов HBM и логических компонентов с использованием передовой литографии, по мнению представителей Counterpoint Research.

Теги: китай, китайские производители, финансы, аналитика, производство микросхем
