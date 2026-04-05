Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... NASA впервые разрешило астронавтам взять...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II

О наличии у участников миссии Artemis II рабочего планшета стало известно во многом благодаря возникшей проблеме с работой почтового клиента Outlook, но в действительности астронавтам разрешили взять с собой в полёт смартфоны Apple. Ранее подобное не особо практиковалось, но наличие на борту серебристого iPhone было подтверждено кадрами первых часов лунной миссии Artemis II.

Источник изображения: NASA

Ещё в марте, когда начался предполётный карантин, NASA выдало всем участникам миссии персональный iPhone. Впрочем, функциональность этих устройств в ходе полёта до Луны и обратно будет сводиться исключительно к получению фотоснимков и видеозаписей, поскольку связи с бортовыми системами и интернетом в условиях миссии эти смартфоны будут лишены. Тем не менее, участники полёта активно используют iPhone для съёмки фото и видео не только интерьера космической капсулы, в которой находятся, но и видов из иллюминатора.

Представители NASA пояснили, что процедура согласования отправки iPhone в космос была проведена в сжатые сроки, а получаемые фото- и видеоматериалы будут использоваться астронавтами как для личных нужд, так и для последующего размещения в социальных сетях. Помимо полученных участниками экспедиции iPhone 17 Pro Max, осуществлять съёмку на борту помогают две Nikon D5 (2016) и четыре GoPro Hero 11 (2022). Формально, именно iPhone являются самым современным оборудованием для фотосъёмки на борту капсулы.

Как поясняют эксперты, процесс согласования отправки любого нового оборудования на борту обитаемых космических аппаратов обычно проходит в четыре этапа и занимает довольно много времени. Специальная комиссия должна определить факторы риска вроде потенциально разлетающихся осколков стекла в случае повреждения устройства, а затем предусмотреть компенсирующие меры. Только после их утверждения оборудование допускается к полёту в космос вместе с астронавтами.

NASA предлагало крепить смартфоны в полёте при помощи липучек, как это обычно практикуется с прочими мелкими предметами, на стадии экспериментов один из iPhone был размещён в застёгивающемся кармане на штанине лётного комбинезона. По словам представителей Apple, специалисты компании сотрудничали с NASA в ходе этих обсуждений. Именно в рамках Artemis II смартфоны этой марки были полностью одобрены к длительному использованию в космическом полёте на орбиту Земли и за её пределы. Участники частных космических миссий брали с собой смартфоны и до этого, начиная с 2011 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nasa, artemis 2, смартфоны, apple, apple iphone
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
