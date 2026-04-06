Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ

Первый квартал уже завершён, поэтому некоторые компании начали подводить его предварительные итоги. Тайваньская Foxconn, которой за последние годы удалось стать крупнейшим контрактным производителем серверных компонентов Nvidia, отчиталась о росте выручки на 29,7 % до $66,5 млрд. Эта сумма почти совпала с ожиданиями рынка.

Больше всего руководство Foxconn сейчас беспокоит влияние военного конфликта на Ближнем Востоке на собственный бизнес. В текущем квартале компания рассчитывает на сохранение роста выручки в годовом и последовательном сравнении одновременно, но переменчивая политическая и экономическая ситуация в мире может оказать негативное влияние на этот процесс. В этом квартале, как ожидает Foxconn, спрос на серверные системы для ИИ продолжит расти.

Если учесть, что в этом году американские облачные гиганты в общей сложности собираются направить на инфраструктуру ИИ до $650 млрд, а основная часть этой суммы придётся на закупки изготавливаемого Foxconn оборудования Nvidia, то тайваньский контрактный производитель имеет хорошие шансы заработать. Март этого года позволил Foxconn увеличить выручку на 45,6 % в годовом сравнении, хотя военные действия в Иране и окрестностях в минувшем месяце уже шли полным ходом. Подробный отчёт за первый квартал Foxconn опубликует 14 мая. Биржевые торги на Тайване будут возобновлены только во вторник, с начала года акции Foxconn успели подешеветь на 16 %.