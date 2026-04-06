«До мурашек»: датамайнер заворожил фанатов восстановленной сюжетной сценой из Elden Ring

Главный антагонист аддона Shadow of the Erdtree Микелла остаётся одним из самых загадочных персонажей в Elden Ring, однако восстановленный датамайнерами заставочный ролик даёт новый контекст действиям персонажа.

Находкой сообщества датамайнеров в недавнем пятиминутном видео поделился моддер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald). Он восстановил вырезанную из Elden Ring сцену (нашлась в файлах игры) с участием Микеллы.

В показанном Макдоналдом сегменте можно увидеть, как Микелла сажает росток своего Святого Древа (Haligtree) — эндгейм-подземелья, где игроки сражаются с Маленией (сестра-близнец Микеллы), — и поливает его собственной кровью.

«Мой дорогой близнец, прими этот дар изобилия. <...> Если ты жаждешь трон, запечатлей моё видение в сердце. В твоём новом мире всё будет процветать, будь то прекрасное или злое», — обращается Микелла и к Малении, и игроку.

Как отмечает Макдоналд, эта сцена проигрывалась после получения левой половины медальона Дектуса от учёного Гидеона Офнира в крепости Круглого стола. В финальной игре пользователь находит артефакт сам.

Сцена демонстрирует очертания более раннего, доброжелательного образа Микеллы по сравнению с DLC. Пользователи находкой Макдоналда остались заворожены и заинтригованы. «До мурашек», — признался NorthProjekt.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а в 2026-м доберётся до Switch 2. В производстве находится фильм по мотивам игры — по слухам, съёмки стартуют на этой неделе (см. утечку декораций).

Теги: elden ring, elden ring: shadow of the erdtree, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
