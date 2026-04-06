OpenAI рассчитывает разогнать годовую выручку к $300 млрд уже через четыре года

Из документов, подготовленных OpenAI и Anthropic для IPO, можно узнать много интересного об их текущем финансовом положении и планах на будущее. Получившее доступ к этим конфиденциальным документам издание The Wall Street Journal выяснило, что выйти на окупаемость OpenAI планирует к 2030 году, и к тому момент рассчитывает получать чуть менее $300 млрд выручки в год.

Сейчас же этот стартап весьма активно тратит средства. Например, в 2028 году OpenAI собирается направить на содержание и расширение вычислительных мощностей, а также исследования $121 млрд. Это будет примерно в два раза больше, чем в 2027 году. В свою очередь, в 2027 году OpenAI примерно удвоит свои затраты на обучение больших языковых моделей. В период с 2026 по 2027 годы OpenAI планирует тратить 100 % своей выручки на соответствующие нужды.

Anthropic расходы на обучение своих ИИ-моделей собирается увеличивать более плавно, даже к 2030 году они лишь превысят $30 млрд, но останутся в разы ниже, чем у OpenAI. Зато и первую прибыль, которую компания рассчитывает получить в 2030 году, OpenAI надеется сразу измерять суммой около $40 млрд. Кстати, если не учитывать расходы на обучение моделей, то OpenAI вышла бы на безубыточность уже в этом году, как и Anthropic. Первую прибыль в сумме около $5 млрд Anthropic надеется получить в 2029 году, а годом позже она уже может превысить $20 млрд.

Напомним, в отличие от OpenAI которая многие свои услуги предоставляет в потребительском сегменте рынка и даже пока не получает за это денег от клиентов и рекламодателей, Anthropic сконцентрирована на корпоративном сегменте рынка, где денежные потоки формируются более исправно. Компания в этом году собирается более чем удвоить свою выручку, хотя на это же рассчитывает и OpenAI.

Где-то с 2028 года OpenAI собирается получать выручку не только от ИИ-моделей, но и от реализации прочих продуктов, среди которых будут и аппаратные решения. К концу десятилетия эта часть выручки компании будет измеряться миллиардами долларов, но всё равно основную часть выручки OpenAI будет получать в программном сегменте. Едва ли не $150 млрд выручки в 2030 году ей принесёт потребительский сегмент ИИ, чуть более $100 млрд обеспечит корпоративный сегмент. У Anthropic распределение выручки будет совсем иным, свои $150 млрд в 2030 году она получит главным образом от корпоративных клиентов, а потребительский сектор обеспечит не более $20 млрд выручки.