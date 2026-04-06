Tesla отделалась от расследования по поводу одной из функций автопилота, просто обновив ПО

Лукавость маркетинговых обозначений разрабатываемых Tesla функций активной помощи водителю давно стала причиной многочисленных судебных разбирательств и регуляторных расследований. Американское ведомство NHTSA недавно прекратило расследование в отношении функции Actually Smart Summon, после того, как Tesla выпустила устраняющее проблемы обновление ПО.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Американский регулятор, как отмечает Reuters, в ходе расследования установил, что проблемы с функцией «действительно умного вызова» машины привели лишь к столкновениям на низких скоростях, в которых никто не пострадал и не погиб. Функция позволяет автовладельцу «вызывать» стоящий на некотором удалении электромобиль к себе, соответствующий путь машина проделывает автоматически, избавляя владельца от необходимости добираться до парковочного места пешком. Вызов электромобиля должен осуществляться из фирменного приложения Tesla для смартфона с сохранением постоянного визуального контроля за его перемещениями по закрытой территории.

NHTSA пришло к выводу, что инциденты, связанные с работой этой функции, привели лишь к незначительным повреждениям имущества, а потому не могут всерьёз рассматриваться регулятором, приоритетом для которого является обеспечение сохранности жизни и здоровья американцев при передвижении по дорогам общего пользования. В большинстве случаев незначительные ДТП сводились к наездам на другие транспортные средства, которые были неподвижны, ворота или калитки. Чаще всего это происходило на раннем этапе автоматического маневрирования в условиях ограниченной видимости. Низкая частотность происшествий и отсутствие существенного ущерба позволяют NHTSA не вмешиваться в ситуацию. Впрочем, закрытие расследования не означает, что регуляторы отрицают наличие дефектов в ПО компании Tesla. Если потребуется, расследование будет возобновлено.

Tesla постаралась нивелировать масштаб проблемы, выпустив последовательно несколько программных обновлений, которые усовершенствовали функцию Actually Smart Summon в части улучшения обнаружения препятствий, сигнализации блокировки камеры и реакции автоматики на движущиеся объекты типа механизированных ворот. В условиях снегопада и наличия влаги на бортовых камерах способность автоматики ориентироваться по ним также была улучшена программным обновлением. Расследование NHTSA могло вылиться в отзыв 3,2 млн проданных Tesla электромобилей, если бы ведомство сочло необходимым устранить дефекты ПО. В прошлом месяце NHTSA отклонило петицию с требованиями отзыва 2,26 млн электромобилей Tesla, которые обвинялись её составителями в непреднамеренном самопроизвольном ускорении. Регулятор заявил, что ему не удалось обнаружить дефектов в программном обеспечении Tesla, связанном с интерпретацией воздействия на педаль акселератора.

Теги: tesla, tesla autopilot, автопилот, nhtsa, отзыв продукции
tesla, tesla autopilot, автопилот, nhtsa, отзыв продукции
Tesla отделалась от расследования по поводу одной из функций автопилота, просто обновив ПО 9 ч.
