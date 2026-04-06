Intel пообещала и дальше выпускать устаревающие процессоры Raptor Lake, чтобы помочь пережить дефицит DDR5

Компания Intel пока не собирается прекращать производство настольных процессоров Core 14-го поколения (Raptor Lake Refresh) и чипсетов для материнских плат 700-й серии, чтобы гарантировать постоянную доступность платформы LGA 1700 на рынке в условиях дефицита памяти DDR5.

В интервью Club386 вице-президент и генеральный менеджер по техническому маркетингу клиентского сегмента Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) заявил, что Raptor Lake остаётся важной частью стратегии Intel в клиентском сегменте. По его словам, эти процессоры будут по-прежнему «доступны в изобилии». Хэллок также намекнул, что Intel может убедить производителей материнских плат разработать новые модели с разъёмами для памяти DDR4 и DDR5, чтобы у потребителей была возможность выбрать более дешёвую память DDR4 с возможностью перехода на DDR5 в будущем.

«Raptor Lake — важная часть нашей стратегии, и я хочу это особенно подчеркнуть. Они [процессоры] по-прежнему очень, очень хороши, даже несмотря на появление нескольких поколений оборудования от других производителей. Эти чипы никуда не денутся. Я хочу, чтобы люди понимали, что Raptor Lake будут по-прежнему широко доступны. Вы уже видели анонсы новых материнских плат, поддерживающих как память DDR4, так и DDR5 в рамках одной платформы. Такие решения — своего рода мостик между двумя мирами. Это отражает нашу общую уверенность и ожидания [от платформы]», — отметили в Intel.

Первые модели плат с поддержкой памяти DDR4 и DDR5 представили, например, такие компании как ASRock и Onda. Не исключено, что на рынке в 2026 году появится гораздо больше таких продуктов.

Для Intel сохранение присутствия на рынке процессоров Core 14-го поколения и платформы LGA 1700 служит двум ключевым целям. Во-первых, Raptor Lake-S — это монолитный чип, созданный на техпроцессе Intel 7. Это позволяет компании сохранить актуальность фирменного техпроцесса, несмотря на выход новейших чипов Arrow Lake-S, которые почти полностью производятся на техпроцессах TSMC, таких как N3B (3 нм) для вычислительных блоков, N5P (5 нм) для графических блоков и N6 (6 нм) для блоков SoC и ввода-вывода. При этом только базовый блок (интерпозер) Arrow Lake-S построен на зрелом техпроцессе Intel.

Вторая причина, по которой Intel хочет сохранить Raptor Lake на рынке, заключается в том, что, как и Alder Lake, платформа поддерживает два типа памяти — DDR4 и DDR5. Первоначальной целью Intel было обеспечение перехода между двумя типами памяти, но текущий острый дефицит DDR5 и последовавший за этим ценовой кризис означают, что геймерам приходится активно использовать DDR4. Даже в сочетании с DDR4 чипы Raptor Lake-S предлагают высокую игровую производительность, превосходящую любой процессор AMD для платформы AM4.

Теги: intel, raptor lake refresh, процессоры
window-new
