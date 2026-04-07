Samsung в первом квартале нарастила операционную прибыль в 8,5 раз до рекордных $37,9 млрд

Крупнейший производитель памяти на этой неделе подвёл предварительные итоги первого квартала. Samsung Electronics отчиталась о росте операционной прибыли на 755 % до рекордных $37,9 млрд, в общей сложности именно продажи микросхем памяти сформировали почти 90 % этой суммы. Совокупная выручка компании должна вырасти по итогам первого квартала на 70 % до $88,2 млрд.

Подразделение Device Solutions, которое отвечает и за производство микросхем памяти, в прошлом году обеспечило 39 % выручки Samsung Electronics и 57 % операционной прибыли компании. Операционная прибыль Samsung за первый квартал с большим запасом превзошла ожидания аналитиков, выручка также оказалась выше прогнозной величины. Полный отчёт о результатах деятельности в первом квартале Samsung Electronics опубликует 30 апреля. Акции Samsung на этих новостях успели вырасти в цене почти на 5 %.

Примечательно, что за весь прошлый год Samsung получила $28,9 млрд операционной прибыли, а за один только первый квартал текущего смогла получить $37,9 млрд. Только в марте этого года, как отмечается в официальной экспортной статистике, поставки полупроводниковых изделий за пределы Южной Кореи измерялись $32,8 млрд и продемонстрировали рост в 2,5 раза. По данным Citigroup, в первом квартале средняя цена реализации DRAM выросла на 64 % в последовательном сравнении. Как считают аналитики, за весь 2026 год Samsung сможет получить операционную прибыль в размере $206 млрд. Поставлять свою новейшую память типа HBM4 корейская компания будет не только Nvidia, но и AMD, а ещё Samsung будет производить по 4-нм технологии процессоры Groq 3 для Nvidia. Если в текущем квартале цены на DRAM вырастут на 30 %, то Samsung сможет получить по итогам периода операционную прибыль в размере около $50 млрд, как ожидают аналитики.