реклама
Ваш ход: спустя 11 лет в Pillars of Eternity наконец появился пошаговый режим

Разработчики из американской студии Obsidian Entertainment сообщили о премьере горячо ожидаемого пошагового режима для своей изометрической фэнтезийной ролевой игры Pillars of Eternity, вышедшей более 11 лет назад.

Источник изображений: Obsidian Entertainment

Напомним, Pillars of Eternity вышла в марте 2015 года и до недавних пор включала лишь бои в реальном времени с активной паузой. Пошаговый режим анонсировали прошлой весной и обещали выпустить в 2025-м, но разработка затянулась.

Ожидание подошло к концу: с новым обновлением в ПК-версии Pillars of Eternity (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store) наконец появился пошаговый режим. Премьера сопровождалась обзорным геймплейным трейлером.

Пошаговый режим для Pillars of Eternity создавался с учётом замечаний игроков насчёт аналогичной опции в Pillars of Eternity II: Deadfire (функция появилась в игре спустя всего год после релиза).

Порядок ходов целиком зависит от скорости персонажа, каждый ход у героя будет по одному бесплатному действию (сменить оружие, выпить зелье), а атаки игрока и врагов наносят больше урона (для ускорения боёв).

Помимо долгожданного пошагового режима, обновление принесло с собой полное переосмысление боевой экономики, дополнительные функции, исправление многочисленных багов и недоработок.

Pillars of Eternity доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. После неудачного релиза второй части франшиза встала на паузу, хотя в 2025 году получила ответвление в виде ролевого экшена Avowed.

Материалы по теме
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет
Новый крохотный патч для Baldur’s Gate 3 исправил ошибки прошлого
«Внушает трепет»: моддеры взялись за полноценный ремейк классической Baldur’s Gate на базе Baldur’s Gate 3
Ролевой боевик Avowed от создателей Pillars of Eternity и The Outer Worlds выйдет на PS5 вместе с «Новой игрой +», фоторежимом и другими улучшениями
Вокруг Сэма Альтмана разгорелся мощный скандал — расследование показало, что он социопат и патологический лжец
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
Теги: pillars of eternity, obsidian entertainment, paradox interactive, ролевая игра
Тренды 🔥
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Смартфон Realme P4 Power с батареей на 10 001 мА·ч поступил в продажу в России
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 2 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 26 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 3 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 4 ч.
Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память 5 ч.