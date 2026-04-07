Ваш ход: спустя 11 лет в Pillars of Eternity наконец появился пошаговый режим

Разработчики из американской студии Obsidian Entertainment сообщили о премьере горячо ожидаемого пошагового режима для своей изометрической фэнтезийной ролевой игры Pillars of Eternity, вышедшей более 11 лет назад.

Напомним, Pillars of Eternity вышла в марте 2015 года и до недавних пор включала лишь бои в реальном времени с активной паузой. Пошаговый режим анонсировали прошлой весной и обещали выпустить в 2025-м, но разработка затянулась.

Ожидание подошло к концу: с новым обновлением в ПК-версии Pillars of Eternity (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store) наконец появился пошаговый режим. Премьера сопровождалась обзорным геймплейным трейлером.

Пошаговый режим для Pillars of Eternity создавался с учётом замечаний игроков насчёт аналогичной опции в Pillars of Eternity II: Deadfire (функция появилась в игре спустя всего год после релиза).

Порядок ходов целиком зависит от скорости персонажа, каждый ход у героя будет по одному бесплатному действию (сменить оружие, выпить зелье), а атаки игрока и врагов наносят больше урона (для ускорения боёв).

Помимо долгожданного пошагового режима, обновление принесло с собой полное переосмысление боевой экономики, дополнительные функции, исправление многочисленных багов и недоработок.

Pillars of Eternity доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. После неудачного релиза второй части франшиза встала на паузу, хотя в 2025 году получила ответвление в виде ролевого экшена Avowed.