Meta✴ выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью

Meta✴ выпустит в этом году две закрытые передовые ИИ-модели — большую языковую модель под кодовым названием Avocado и генератор мультимедийных файлов Mango. Их версии с открытым исходным кодом, вероятно, создадут на той же основе, но сроки их выхода относительно закрытых версий компания не раскрывает. Эти продукты должны стать частью стратегии Meta✴ по максимально широкому распространению ИИ-моделей по всему миру.

Открытые версии моделей не получат полный набор возможностей, доступных их закрытым собратьям, при этом Meta✴ не уточняет, какие именно функции в них не войдут. О масштабе возможного упрощения позволяет судить Llama 4 Maverick — самая мощная большая языковая ИИ-модель компании с открытым исходным кодом, представленная в апреле прошлого года. Она насчитывает 400 млрд параметров и устроена как система из 128 специализированных нейросетей, каждая из которых отвечает за свой класс задач. В новых открытых версиях Meta✴ может исключить часть этих подсистем, сократить число параметров или отказаться от отдельных этапов обучения, включая последующее дообучение.

Частичное ограничение возможностей открытых версий, вероятно, связано и с требованиями безопасности в сфере ИИ. Это косвенно указывает на то, что Avocado может быть особенно сильна в генерации кода для задач кибербезопасности. Для сравнения: Claude 4.6 Opus компании Anthropic уже выявила сотни критических уязвимостей в проектах с открытым исходным кодом. Одновременно Anthropic и OpenAI готовят новые флагманские большие языковые ИИ-модели, тогда как Meta✴, по данным Axios, не ожидает превосходства над конкурентами «по всем направлениям» и делает ставку на отдельные преимущества, важные для массовой аудитории.

Одним из таких преимуществ могут стать более низкие требования к вычислительным ресурсам. Многие передовые большие языковые ИИ-модели не запускаются на персональных компьютерах (ПК) из-за ограниченной производительности процессоров. Ещё одно возможное направление — задачи, связанные с вопросами личного здоровья и помощью с домашними заданиями: ориентированные на бизнес ИИ-модели обычно уделяют таким сценариям меньше внимания.