Надёжный инсайдер подтвердил планы Naughty Dog на Uncharted 5, но есть нюанс

Вышедшие в 2016 и 2017 годах Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy завершили историю искателя приключений Нейтана Дрейка, однако у Naughty Dog были планы на продолжение. По крайней мере, на определённом этапе.

Надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) с портала Insider Gaming на недавней трансляции подкаста Insider Gaming Weekly со ссылкой на свои источники подтвердил, что Naughty Dog планировала Uncharted 5.

По словам Хендерсона, дело было ещё до пандемии COVID-19 (то есть до 2020 года) и актуальной на данный момент информацией он не располагает. О чём и ком была та версия игры, инсайдер тоже не знает.

К обсуждению потенциальной Uncharted 5 Хендерсон присоединился на фоне взбудоражившей недавно фанатов публикации режиссёра Uncharted: The Lost Legacy Шона Эскейга (Shaun Escayg).

Эскейг поделился с сообществом своих соцсетей фотографией из командировки, в которой занят «исследованием» — снимок демонстрирует вид на Порт-оф-Спейн (столица Тринидад и Тобаго) с вершины форта Джордж.

Фанаты поспешили предположить, что если Эскейг занимается локационной разведкой для будущего проекта, то тропический антураж как нельзя лучше подходит для потенциальной новой Uncharted.

Сейчас Naughty Dog разрабатывает как минимум две игры — научно-фантастический боевик Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5 и некую секретную. По слухам, производство второй возглавляет именно Эскейг.