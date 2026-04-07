Надёжный инсайдер подтвердил планы Naughty Dog на Uncharted 5, но есть нюанс

Вышедшие в 2016 и 2017 годах Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy завершили историю искателя приключений Нейтана Дрейка, однако у Naughty Dog были планы на продолжение. По крайней мере, на определённом этапе.

Источник изображения: Steam (evi)

Надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) с портала Insider Gaming на недавней трансляции подкаста Insider Gaming Weekly со ссылкой на свои источники подтвердил, что Naughty Dog планировала Uncharted 5.

По словам Хендерсона, дело было ещё до пандемии COVID-19 (то есть до 2020 года) и актуальной на данный момент информацией он не располагает. О чём и ком была та версия игры, инсайдер тоже не знает.

Источник изображения: Steam (Dol)

К обсуждению потенциальной Uncharted 5 Хендерсон присоединился на фоне взбудоражившей недавно фанатов публикации режиссёра Uncharted: The Lost Legacy Шона Эскейга (Shaun Escayg).

Эскейг поделился с сообществом своих соцсетей фотографией из командировки, в которой занят «исследованием» — снимок демонстрирует вид на Порт-оф-Спейн (столица Тринидад и Тобаго) с вершины форта Джордж.

Тот самый снимок (источник изображения: Shaun Escayg)

Фанаты поспешили предположить, что если Эскейг занимается локационной разведкой для будущего проекта, то тропический антураж как нельзя лучше подходит для потенциальной новой Uncharted.

Сейчас Naughty Dog разрабатывает как минимум две игры — научно-фантастический боевик Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5 и некую секретную. По слухам, производство второй возглавляет именно Эскейг.

Материалы по теме
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase
Креативный директор Naughty Dog заинтриговал фанатов фотографией из командировки — на снимке углядели тизер Uncharted 5
Отменённая The Last of Us Online была почти готова — ведущего разработчика «убивает, что люди не смогут поиграть в неё»
Балетный экшен «Царевна» отправит игроков в мир славянского тёмного фэнтези — первый геймплейный трейлер
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam
Теги: uncharted, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
Google выпустила приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана
Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз 27 мин.
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным 31 мин.
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить 33 мин.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья» 49 мин.
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred 2 ч.
Исследователи подсчитали количество ложных ответов в Google ИИ-обзорах 4 ч.
Anthropic объединилась с Google, Apple и другими для борьбы с киберугрозами от передового ИИ 6 ч.
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз 13 ч.
Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями 13 ч.
CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра 15 ч.
«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии 6 мин.
Sandisk представила SD-карту памяти Extreme Pro UHS-II на 2 Тбайт за $2000 13 мин.
После смещения фокуса на ИИ-агентов выручка Perplexity подскочила на 50 % 34 мин.
Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай 2 ч.
Корабль Orion совершил первое включение двигателя после облёта Луны и взял курс домой 2 ч.
Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X 2 ч.
Глава Google дал понять, что компания открыта к инвестициям в новые стартапы 3 ч.
Anthropic переманила ключевого специалиста у Microsoft на должность главы отдела инфраструктуры 7 ч.
Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D 7 ч.
Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg 7 ч.