Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D

Google запустила экспериментальную функцию для операционной системы Android XR, которая превращает обычные 2D-приложения в трёхмерные. По сообщению The Verge, нововведение стало доступно во вторник для пользователей гарнитур смешанной реальности Samsung Galaxy XR.

Функция, получившая официальное название «автоматическое пространственное отображение» (auto-spatialization), была впервые анонсирована ещё в прошлом году. В основе алгоритма лежит эффект погружения, который создаётся не для всей среды одновременно, а исключительно к тому окну приложения, которое находится в фокусе пользователя в данный момент.

У технологии есть и ряд технических ограничений. В частности, поддерживается контент только с разрешением не выше 1080 пикселей при частоте 30 кадров в секунду, а активация пространственного режима приводит к повышенному расходу заряда батареи устройства.

Вместе с 3D-режимом платформа получила и другие обновления интерфейса, например, возможность закреплять окна приложений прямо на стенах помещений. Также пользователи теперь могут увидеть свои руки при взаимодействии с виртуальными объектами в режиме домашнего пространства (home space mode). Для повышения удобства использования была добавлена функция сохранения сессий: при надевании гарнитуры после паузы мгновенно открываются те программы, которые использовались до её снятия.

The Verge отмечает, что экосистема устройства продолжает активно показывать рост — в магазине Google Play для XR доступно уже более 100 приложений, что вдвое превышает показатели октября, когда Galaxy XR только поступило в продажу.