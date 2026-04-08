После смещения фокуса на ИИ-агентов выручка Perplexity подскочила на 50 %

Финансовая отчётность стартапов доступна только узкому кругу инвесторов, а в сегменте искусственного интеллекта она ещё и не часто радует их достижением прибыли. При этом инвесторы ищут иные сигналы к улучшению ситуации в бизнесе таких компаний. По данным Financial Times, стартап Perplexity выиграл в деньгах, сместив приоритет в сторону создания ИИ-агентов.

Ранее эта компания концентрировалась на развитии чат-ботов, интегрированных в поисковый сервис, и с технической точки зрения они даже начали представлять серьёзную конкурентную угрозу для бизнеса Google, но недавно Perplexity сочла нужным больше внимания уделять развитию ИИ-агентов и монетизации соответствующих сервисов. В совокупности эти усилия привели к тому, что по итогам марта выручка Perplexity последовательно выросла до $450 млн в приведённом годовом выражении. Это на 50 % больше, чем наблюдалось в феврале этого же года.

Стартап располагает более чем 100 млн активных пользователей в ежемесячном исчислении, они в какой-то пропорции делятся между поисковым и агентским сервисами Perplexity. Компании уже удалось заполучить десятки тысяч корпоративных клиентов. Подписка приносит Perplexity от $20 до $200 с каждого клиента. После запуска ИИ-агента Computer в феврале этого года компания также добавила модель ценообразования, завязанную на активность пользователя. Самые активные подписчики ежемесячно получают внутренние виртуальные кредиты, которыми могут оплачивать услуги Perplexity, но превышение квоты подразумевает доплату с их стороны. До введения этого новшества приведённая годовая выручка Perplexity достигала $305 млн, увеличившись с $16 млн всего за два года.

Конкуренты, тем временем, получают гораздо больше: Cursor подняла планку до $2 млрд выручки в годовом приведённом значении, Anthropic вышла на уровень в $19 млрд к концу февраля, а OpenAI преодолела планку в $20 млрд ещё в прошлом году. В прошлом году Perplexity запустила ИИ-браузер Comet, в этом представила ИИ-агента Computer, а ещё она предложила средство работы с несколькими ИИ-моделями Model Council, которое позволяет наглядно сравнивать выдаваемые ими ответы на один и тот же запрос. По мере роста агентской вычислительной нагрузки, ИИ-стартапы пытаются найти и новые принципы монетизации подобных услуг. Если в конце 2024 года капитализация Perplexity оценивалась в $500 млн, тот в сентябре прошлого года она выросла до $20 млрд. Nvidia и SoftBank являются крупными инвесторами этого стартапа. Perplexity приходится нести расходы на обработку пользовательских запросов, а ещё она платит OpenAI и Anthropic за доступ к их моделям. Пользователям это предоставляет определённое преимущество, поскольку они могут сравнить результаты, выдаваемые разными ИИ-моделями.