ФБР: интернет-преступники лишили американцев рекордных $21 млрд за прошлый год

Американцы потеряли почти $21 млрд из-за преступлений в интернете в 2025 году — это рекордный показатель и он на 26 % больше, чем годом ранее, следует из отчёта Федерального бюро расследований США (FBI). Основной ущерб в стране за год пришёлся на инвестиционное мошенничество, перехват деловой переписки, мошенничество под видом технической поддержки и нарушения защищённости данных.

Центр жалоб на интернет-преступления (IC3) получил более 1 млн обращений против 859 тысяч годом ранее. Чаще всего пострадавшие жаловались на выманивание сведений через поддельные письма, сообщения и сайты — 191000 случаев, на вымогательство — 89000 и на инвестиционный обман — 72000. Мошенничество с использованием электронных средств фигурировало в 453000 обращений и составило $17,7 млрд из общей суммы ущерба, заявленной в IC3 за 2025 год.

На инвестиционное мошенничество пришлось 49 % всех зарегистрированных за год случаев, а ущерб от него достиг $8,6 млрд. Ещё большие потери принесли преступления, связанные с цифровой валютой: в 181565 случаях ущерб превысил $11 млрд. Сильнее всего пострадали американцы старше 60 лет — их заявленный ущерб составил $7,7 млрд, что на 37 % больше, чем годом ранее. Впервые отчёт FBI включил схемы обмана с применением ИИ: по ним поступили 22300 обращений, а потери достигли $893 млн. К ним относится подделка голоса, фейковые профили, поддельные документы и видеозаписи с искусственно подменённым изображением или голосом.

При меньшем числе обращений FBI отдельно выделило тяжёлые виды посягательств: захват или подмену деловой электронной переписки — 24700 случаев, нарушения защищённости данных — 3900, атаки с использованием вредоносных программ, блокирующих доступ и требующих выкуп, — 3600, незаконную замену SIM-карты для перехвата телефонного номера — 971. В двух эпизодах, затронувших плотины и ядерные объекты, ведомство отнесло происшествия к случаям нарушения защищённости данных. Чаще всего злоумышленники атаковали здравоохранение, обрабатывающую промышленность, финансовые услуги, IT-сферу и государственные объекты.

FBI сообщило, что усилило работу по блокированию кибератак, уведомлению пострадавших и замораживанию похищенных средств, а в ряде случаев деньги удавалось вернуть. В 2025 году ведомство провело 3900 срочных вмешательств по механизму Financial Fraud Kill Chain (FFKC) и остановило часть мошеннических денежных переводов. Из $1,16 млрд, на которые посягали злоумышленники, FBI заморозило $679 млн. В начале года бюро запустило Operation Level Up для раннего выявления жертв инвестиционного обмана, связанного с цифровой валютой, и их предупреждения. Из 3780 уведомлённых человек 78 % не знали, что их обманывают. Ведомство рекомендует не поддаваться на срочные требования и давление, проверять подлинность сообщений до отправки денег или данных.