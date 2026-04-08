Обойдутся без Nvidia: Alibaba запустит дата-центр исключительно на собственных ускорителях

Alibaba и China Telecom намереваются запустить на юге Китая центр обработки данных, который будет полностью работать на чипах собственной разработки Alibaba. Предприятие станет важным этапом в развитии суверенной китайской инфраструктуры искусственного интеллекта.

На объекте будут работать 10 000 ускорителей Alibaba Zhenwu, которые можно использовать для обучения и запуска моделей ИИ; это оборудование способно справляться с моделями размером в несколько сотен миллиардов параметров. Сейчас модели такого размера относятся к флагманским — появление такого предприятия демонстрирует, что крупнейшие китайские компании продолжают разработку собственных полупроводниковых решений для ИИ на фоне стремления Пекина обеспечить технологическую самодостаточность. Так страна реагирует на действия США, которые пытаются ограничить её доступ к передовым ускорителям, в первую очередь производства Nvidia.

Alibaba, одна из крупнейших китайских технологических компаний, ведёт разработку собственных ускорителей в собственном подразделении T-head и является одним из крупнейших игроков на местном рынке облачных вычислений. Компания самостоятельно разрабатывает ускорители, строит ЦОД и выпускает собственные модели ИИ, доступ к которым реализует на собственной платформе. Облачное направление демонстрирует активный рост в сфере деятельности Alibaba. Накануне гендиректор компании Эдди Ву (Eddie Wu) объявил о создании технологического комитета, который он же и возглавит — в новую структуру войдут также главный архитектур ИИ в компании Чжоу Цзинжэнь (Zhou Jingren), старший технический директор Alibaba Cloud Ли Фэйфэй (Li Feifei) и старший технический директор Alibaba Group У Цземин (Wu Zeming). Мера направлена на ускорение развития ИИ в Alibaba.

В перспективе ЦОД в Шаогуане (провинция Гуандун) будет расширен до 100 тыс. чипов, добавили в China Telecom и Alibaba. Вычислительный кластер сможет использоваться в здравоохранении и разработке передовых материалов.