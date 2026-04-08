«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД

Общественные активисты в сельских регионах США используют искусственный интеллект в своей борьбе против технологических гигантов и массированного строительства центров обработки данных (ЦОД) «на их заднем дворе». Они осознают всю иронию ситуации, но утверждают, что, несмотря на опасения по поводу этой технологии, ИИ помогает ускорить их волонтёрскую деятельность. Активисты используют ИИ, работающий на базе ЦОД, чтобы противостоять его создателю.

Огайо, где сейчас расположено более 200 дата-центров, является одним из ведущих мест в США для размещения ЦОД, несмотря на негативную реакцию местных жителей. Они опасаются, что дата-центры приведут к росту цен на электроэнергию и нанесут ущерб местной окружающей среде, большая часть которой — сельскохозяйственные угодья. По данным Международного энергетического агентства, к концу этого десятилетия на центры обработки данных придётся около половины роста спроса на электроэнергию в США, значительная часть которой вырабатывается на ТЭЦ.

Опасения по поводу ЦОД многогранны: жители беспокоятся о ценах на электроэнергию, изменении климата, нагрузке на электросеть и систему водоснабжения, загрязнении воздуха, снижении стоимости недвижимости, шуме и даже о потенциальном неприглядном виде самих зданий, которые обычно представляют собой большие бетонные сооружения. Однако здания для размещения систем искусственного интеллекта строятся массово по всей стране, особенно в таких штатах, как Огайо, которые предлагают крупным технологическим компаниям налоговые льготы и другие преимущества.

Социальный работник Джессика Шарп (Jessica Sharp) просит чата-бота помочь ей в борьбе со строительством ЦОД всего в нескольких шагах от её дома. Она говорит, что старается минимизировать использование ИИ из-за потребляемой им энергии, но технология экономит ей время, помогая расшифровывать протоколы собраний и ускоряя юридические исследования. Риелтор Джессика Бейкер (Jessica Baker) в борьбе со строительством ЦОД использует нейросеть для составления запросов на предоставление документов. «Я использую зверя, чтобы победить зверя», — говорит Бейкер.

Технологии также помогли активистам координировать свои действия и распространять информацию. Бейкер и Шарп делятся информацией в соцсетях. Несколько местных групп, выступающих против ЦОД всего за несколько месяцев собрали тысячи участников. Тем временем Бейкер публикует в Сети то, что она называет «видеороликами с гневными высказываниями» — первый из которых набрал около полумиллиона просмотров.

Компания Amazon заявила, что строительство дата-центров создаст как минимум 100 новых долгосрочных рабочих мест и профинансирует до $35 млн на улучшение общественной инфраструктуры. «Мы знаем, что любое новое строительство может вызвать вопросы в обществе, и мы считаем важным разработать решения, которые действительно учитывают опасения сообщества», — заявил представитель компании.

Существуют противоречивые мнения относительно экономических преимуществ, которые дата-центры могут принести сообществу. Некоммерческая организация JobsOhio утверждает, что дата-центры «создают позитивный экономический импульс» для Огайо, создавая рабочие места и привлекая таланты. Однако, по данным государственного агентства Ohio Consumers’ Counsel, хотя строительство приносит краткосрочный приток рабочих мест, эти возможности исчезают после завершения строительства объектов.

Исследовательская компания Data Center Watch, отслеживающая противодействие строительству ЦОД сообщает, что по всей стране местные власти заблокировали или отложили около 20 проектов, общая сумма инвестиций в которые во втором квартале прошлого года составила почти $100 млрд. Некоторые штаты принимают специальные поправки к законодательству: например, Мэн стал первым штатом, где принят законопроект запрещающий строительство новых ЦОД до ноября 2027 года.

Местные жители из сельских районов собираются, чтобы обсудить, какие меры они могут предпринять для сдерживания строительства центров обработки данных. Одна из жительниц района сказала, что чувствует себя подавленной, потому что документы, касающиеся предлагаемого крупномасштабного ЦОД рядом с её домом, «словно написаны на клингонском языке». Другая местная жительница сказала, что отказалась от «отвратительных сумм денег», которые ей предлагали за её землю, которую хотят использовать для строительства ЦОД. Многие жители даже не знали, что такое ЦОД, пока не выяснили, что его собираются построить в их районе.

Активисты собирают подписи под петицией, цель которой — внести поправки в конституцию штата Огайо, запрещающие строительство средних и крупных центров обработки данных мощностью более 25 мегаватт. «Это угрожает нашему образу жизни: мы здесь двигаемся медленнее, мы ценим открывающийся отсюда вид, и мы не хотим, чтобы это изменилось, если это не принесёт пользы людям, которые здесь живут», — заявила Бейкер.

Конгрессмен Грег Ландсман (Greg Landsman) из Огайо недавно представил законопроект, который обяжет операторов ЦОД полностью оплачивать свои энергетические потребности и нужды инфраструктуры, а также заказывать исследования воздействия на окружающую среду. Он заявил, что некоторые районы Огайо стали своего рода «центром центров обработки данных» из-за «дешёвой земли и дешёвых политиков». Ландсман хочет запретить выборным должностным лицам подписывать соглашения о неразглашении информации о проектах ЦОД — практика, которая застала многих жителей Огайо врасплох.

«Крупные технологические компании должны платить за все, — уверен Ландсман. — В значительной степени потому, что они являются основными бенефициарами, а также потому, что у них есть капитал, а у наших городов и общин его нет; они уже некоторое время испытывают нехватку средств — и города, и люди».