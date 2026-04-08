AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля

Компания AMD сообщила официальную рекомендованную розничную цену процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Информацией через свою страницу в соцсети X поделился вице-президент и генеральный директор подразделений Ryzen и Radeon Дэвид Макафи (David McAfee). Новый флагманский чип AMD оценён в $899. Его продажи начнутся 22 апреля.

С анонсом Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в конце прошлого месяца компания AMD не сообщила его рекомендованную стоимость. При цене $899 новый Ryzen 9 9950X3D2 на $200, или 29 %, дороже обычного Ryzen 9 9950X3D, который был запущен в продажу по цене $699.

В составе Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition используются 16 ядер Zen 5 с поддержкой 32 потоков. Для процессора заявлена Boost-частота до 5,6 ГГц (на 100 МГц ниже, чем у модели Ryzen 9 9950X3D), наличие 192 Мбайт кеш-памяти L3 и номинальный показатель TDP 200 Вт. Общий объём кеш-памяти процессора (включая L2) составляет 208 Мбайт. Большого объёма кеш-памяти L3 компания AMD достигла за счёт использования двух кристаллов дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache. Обычный Ryzen 9 9950X3D оснащён одним кристаллом 3D V-Cache.

AMD позиционирует Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition скорее как решение для создания контента, а не для игр. Компания заявляет о повышении производительности на 5–13 % в продуктивных задачах, однако этот прирост может быть отчасти связан с более высоким показателем TDP, что делает 9950X3D2 первым настольным процессором X3D с таким уровнем энергопотребления.