В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку

Microsoft потеряет ещё одного опытного руководителя. Джулия Льюсон (Julia Liuson), глава подразделения Microsoft по работе с разработчиками (DevDiv), решила покинуть компанию после 34 лет работы. Последние 12 лет Льюсон руководила подразделением Microsoft, занимающимся разработкой. В этот период компания уделяла больше внимания проектам с открытым исходным кодом и приобрела GitHub за $7,5 млрд.

Согласно служебной записке, с которой ознакомилось издание The Verge, Льюсон продолжит руководить DevDiv до конца июня, а затем перейдёт на «консультативную должность» под руководством главы подразделения Microsoft CoreAI Джея Париха (Jay Parikh). Пока неясно, кто заменит Льюсон и будет ли команда DevDiv в ближайшие месяцы подчиняться непосредственно Париху.

«Я давно думала об этом и в январе сообщила Сатье [Наделле] и Джею [Париху], что сейчас самое подходящее время для этого шага. Я горжусь тем, что DevDiv считается одной из самых клиентоориентированных команд, и мы известны тем, что всегда предоставляем клиентам достоверную информацию о продукте, когда они его выбирают», — написала Льюсон в служебной записке.

Льюсон решила покинуть компанию менее чем через год после ухода бывшего генерального директора GitHub Томаса Домке (Thomas Dohmke). Microsoft так и не назначила нового генерального директора на место Домке, а остальные руководители GitHub теперь подчиняются непосредственно команде Microsoft CoreAI. После ухода Домке Льюсон отвечала за доходы, разработку и поддержку GitHub.

Льюсон стала последней из череды руководителей, покинувших Microsoft за последние месяцы. В феврале бывший глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) также объявил о своём уходе из Microsoft. Вместе с ним уволилась операционный директор Xbox Сара Бонд (Sarah Bond). В прошлом месяце глава подразделения Microsoft, занимающегося пользовательским опытом и устройствами, Раджеш Джа (Rajesh Jha) объявил о своём уходе из Microsoft после более чем 35 лет работы в компании.

Уход Джа привёл к тому, что главы подразделений Windows и Office стали подчиняться непосредственно генеральному директору Microsoft Сатье Наделле (Satya Nadella). В прошлом месяце Microsoft также назначила нового руководителя проекта Copilot. Генеральный директор Microsoft по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) сосредоточился на внутренних моделях искусственного интеллекта компании, а не на функциях Copilot для потребителей.