В Сети всплыла плата ноутбука с процессором Nvidia N1 — а ещё у неё 128 Гбайт LPDDR5X

В Сети появились изображения инженерного образца материнской платы ноутбука с центральным процессором Nvidia N1. Плата засветилась на китайской площадке вторичной торговли Goofish. На представленных фотографиях показана компактная плата с расположенным на ней чипом Nvidia, вокруг которого размещены восемь микросхем памяти.

Источник изображений: Goofish

В январе Дженсен Хуанг (Jensen Huang) публично признал, что Nvidia работает с MediaTek над созданием маломощной и высокопроизводительной SoC для компьютеров с искусственным интеллектом. В более поздних сообщениях СМИ говорилось, что Dell и Lenovo станут первыми компаниями, которые выпустят ноутбуки на базе процессоров N1. Выход таких систем ожидается в 2026 году.

В инженерной материнской плате ноутбука с чипом Nvidia N1 используются восемь чипов памяти SK hynix LPDDR5X-8533 с маркировкой H58G78CK8B. Общий объём памяти составляет 128 Гбайт. Как сообщает VideoCardz, на сайте компании SK hynix пока не значатся подобные микросхемы памяти с такой маркировкой.

У платы также имеются два слота M.2 2240 для NVMe-накопителей, модуль Wi-Fi, разъёмы USB Type-C, USB Type-A и 3,5-мм аудиовыход.

Ожидается, что Nvidia анонсирует чип N1 и ноутбуки на его основе через несколько недель, вероятно на выставке Computex. Предполагается, что N1 SoC очень похож или даже является точной копией суперчипа GB10 Blackwell, который используется в составе мини-суперкомпьютеров Nvidia DGX Spark, а также в аналогичных системах от партнёров Nvidia. Если это действительно так, то N1 предложит 20 вычислительных ядер и до 6144 встроенных ядер CUDA. Согласно слухам, Nvidia планирует выпуск двух версий процессора — N1 и более мощного варианта N1X.

Хотя предложение на торговой площадке Goofish больше не действует, продавец просил за инженерную плату 9999 юаней ($1400).

Теги: утечка, nvidia, процессор, ноутбуки
