США создадут новые барьеры для зарубежной электроники — в первую очередь китайской

Американские власти намерены ужесточить меры по борьбе с электронными устройствами, которые производятся за пределами страны. Федеральная комиссия по связи (FCC) готовится голосовать за решение о том, следует ли запретить в США электронику, которая тестировалась в «зарубежных странах, которые не подписали соглашений о признании американских испытательных лабораторий и органов по сертификации».

Это значит, что в США могут отказаться признавать выводы, которые делают иностранные лаборатории, тестирующие устройства для продажи и использования в США. Около 75 % всех продаваемых в стране устройств, отметили в ведомстве, тестируются в странах, которые отказываются «брать на себя обязательства на взаимное отношение к лабораториям, расположенным в США». Конкретные страны не называются, но у агентства Reuters есть версия, что в первую очередь подразумевается Китай.

Если решение будет принято, оно не приведёт к непосредственному запрету или ограничению продаж китайской продукции, но процедура получения разрешения на продажу этой электроники в США усложнится. FCC проведёт внутреннее голосование 30 апреля — оно коснётся мобильных телефонов, компьютеров и камер. В марте в США запретили продажу всех беспроводных маршрутизаторов, произведённых за пределами страны. Перед голосованием ведомство планирует разработать систему лабораторных испытаний электроники в США. А после голосования FCC запросит общественное мнение, прежде чем запрет будет введён в действие.

В прошлом году комиссия отозвала признание семи китайских лабораторий, которые, по её версии, контролировались официальным Пекином. Вслед за этим несколько американских розничных продавцов удалили со своих сайтов «несколько миллионов» китайских товаров.