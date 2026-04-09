реклама
США создадут новые барьеры для зарубежной электроники — в первую очередь китайской

Американские власти намерены ужесточить меры по борьбе с электронными устройствами, которые производятся за пределами страны. Федеральная комиссия по связи (FCC) готовится голосовать за решение о том, следует ли запретить в США электронику, которая тестировалась в «зарубежных странах, которые не подписали соглашений о признании американских испытательных лабораторий и органов по сертификации».

Это значит, что в США могут отказаться признавать выводы, которые делают иностранные лаборатории, тестирующие устройства для продажи и использования в США. Около 75 % всех продаваемых в стране устройств, отметили в ведомстве, тестируются в странах, которые отказываются «брать на себя обязательства на взаимное отношение к лабораториям, расположенным в США». Конкретные страны не называются, но у агентства Reuters есть версия, что в первую очередь подразумевается Китай.

Если решение будет принято, оно не приведёт к непосредственному запрету или ограничению продаж китайской продукции, но процедура получения разрешения на продажу этой электроники в США усложнится. FCC проведёт внутреннее голосование 30 апреля — оно коснётся мобильных телефонов, компьютеров и камер. В марте в США запретили продажу всех беспроводных маршрутизаторов, произведённых за пределами страны. Перед голосованием ведомство планирует разработать систему лабораторных испытаний электроники в США. А после голосования FCC запросит общественное мнение, прежде чем запрет будет введён в действие.

В прошлом году комиссия отозвала признание семи китайских лабораторий, которые, по её версии, контролировались официальным Пекином. Вслед за этим несколько американских розничных продавцов удалили со своих сайтов «несколько миллионов» китайских товаров.

Материалы по теме
Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай
Китайские власти не смогли заблокировать мессенджер Bitchat, поэтому заставили Apple его удалить
Развитие ИИ в США теперь зависит от электрооборудования из Китая, а санкции и пошлины только усугубляют дело
В Сети всплыла плата ноутбука с процессором Nvidia N1 — а ещё у неё 128 Гбайт LPDDR5X
Apple начала продавать запчасти для MacBook Neo, iPhone 17e и ещё пяти устройств, представленных в марте
В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с ёмкой батареей по цене 29 999 рублей
Теги: сша, китай, лаборатория, тестирование
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Российскую орбитальную станцию пообещали полностью развернуть к 2034 году
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников
В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников — его даже можно принести в школу
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 19 мин.
Nvidia вывела из беты динамический генератор кадров и режим MFG 6X в DLSS 4.5 58 мин.
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский 2 ч.
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram 2 ч.
Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era, Replaced и This is the Police будут помогать друг другу делать игры — студии открыли холдинг Nova Assembly 2 ч.
OpenAI заморозила проект Stargate UK из-за взлетевших цен на электроэнергию 3 ч.
Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались 3 ч.
Remedy подтвердила список локализаций Control Resonant — сиквел Control выйдет с переводом на русский 3 ч.
Продажи Mortal Kombat 1 перевалили за 8 млн копий, но до рекорда предыдущей части ещё далеко 3 ч.
Запуск в раннем доступе Steam обеспечил хардкорному шутеру Road to Vostok светлое будущее на «годы и годы вперёд» 4 ч.
«Ростех» разработает двигатель для сверхлёгкой ракеты «Воронеж» — в современной России аналогов ему нет 45 мин.
Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей 55 мин.
Умелец вчетверо расширил накопитель MacBook Neo с помощью комплектующих от iPhone 2 ч.
У Cloud.ru уже 29 тыс. серверов и 56 МВт мощностей в девяти ЦОД 2 ч.
OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании из-за дорогой электроэнергию и неподходящих законов 2 ч.
Мировые продажи ПК по инерции выросли на 3,2 %, но теперь ожидается падение из-за взвинченных цен 3 ч.
Световое загрязнение сделало Землю на 16 % ярче с 2014 года, показали данные со спутников 3 ч.
Samsung построит за $4 млрд предприятие по упаковке чипов во Вьетнаме 3 ч.
Бывшие инженеры Apple создали носимую ИИ-кнопку Button, но не объяснили, зачем 3 ч.
Amazon раскрыла дату запуска своего спутникового интернета Leo, бывшего Project Kuiper 3 ч.