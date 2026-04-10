ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 %

Тайваньская компания TSMC, которая остаётся крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, сегодня опубликовала предварительные данные по выручке за первый квартал. В минувшем периоде она смогла увеличить выручку на 35 % до $35,6 млрд в годовом сравнении, тем самым подтвердив актуальность сохранения так называемого ИИ-бума, демонстрирующего высокий спрос на полупроводниковые компоненты.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Квартальной выручке TSMC удалось немного превысить прогноз аналитиков. За март этого года в отдельности TSMC нарастила выручку на 45 %, опровергнув опасения инвесторов по поводу вероятного снижения спроса на полупроводниковые компоненты для вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта. Кроме того, в какой-то мере итоги TSMC за первый квартал позволили успокоить тех инвесторов, которые опасались выраженного негативного влияния военного конфликта на Ближнем Востоке на полупроводниковую отрасль.

Аналитики Bloomberg Intelligence ожидают, что норма прибыли TSMC по итогам первого квартала достигла рекордных 65 %. Когда компания опубликует подробный квартальный отчёт на следующей неделе, руководству придётся отвечать на вопросы о способности дефицита памяти повлиять на объёмы продаж ПК и смартфонов. Многие аналитики сходятся во мнении, что из-за резкого роста цен на память в этом году объёмы реализации ПК и смартфонов сократятся, причём самые пессимистичные оценки упоминают показатели, измеряемые десятками процентов.

Теги: tsmc, финансы, аналитика, производство микросхем, ии-бум
tsmc, финансы, аналитика, производство микросхем, ии-бум
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 % 3 ч.
