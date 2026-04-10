Спотовые цены на DDR4 упали на 5 % — впервые за год

Спотовая цена на 16-гигабитный чип DDR5 за последний месяц сократилась примерно на 5 % до $74,10, и это первое месячное снижение с февраля 2025 года — годом ранее этот чип стоил $3,20, то есть к настоящему моменту он подорожал на 2200 %, обращает внимание DigiTimes.

16-гигабитные чипы DDR5 за тот же период подешевели на сопоставимую величину; наиболее резкое падение обозначилось в китайских каталогах и на Amazon, где некоторые комплекты 32-гигабайтных DDR5 подешевели сразу на 30 %. Контрактного рынка, на котором закупаются производители и сборщики ПК, это пока не коснулось — только во II квартале аналитики предсказывают подорожание контрактной DRAM на 58–63 %, а NAND прибавит в цене 70–75 %. Для сравнения, в I квартале DRAM подорожала на рекордные 90–95 %.

Ни три мировых лидера на рынке памяти — Samsung, SK hynix и Micron — ни китайские CXMT и YMTC цен пока не снизили, и клиенты по-прежнему подписывают долгосрочные соглашения о поставках. Спотовые продажи составляют незначительную долю от общего объёма поставок памяти, поэтому и влияние их на рынок в целом невелико. Тем временем на китайском рынке комплекты DDR5 на 32 Гбайт подешевели на 27 % за месяц, модули DDR4 на 8 и 16 Гбайт за неделю сбросили 25 %.

Такую динамику обусловливают два фактора. Дистрибьюторы, накопившие запасы на пике роста, начали их распродавать, как только мелкие поставщики модулей исчерпали возможности переложить издержки на потребителей. С конца 2025 года наблюдается падение потребительского спроса — тогда Samsung подписала не подлежащее расторжению соглашение о поставках DDR4, но оно не распространялось на потребителей. Второй фактор — представленный Google алгоритм сжатия KV-кеша TurboQuant, позволяющий существенно сократить использование памяти системами искусственного интеллекта. Это побудило некоторых инвесторов распродать свои активы в опасении, что спрос на память со стороны крупных поставщиков может снизиться, если технология начнёт применяться повсеместно.

Наконец, цены на устаревшую память DDR3 и MLC NAND продолжают расти, несмотря на общие тенденции спотового рынка. Некоторые поставщики решили отказаться от этих решений, чем спровоцировали сокращение предложения в этих сегментах.