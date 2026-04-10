На падающем рынке смартфонов Apple нарастила поставки iPhone и выбилась в лидеры

Мало кто уже сомневается, что в этом году рынок смартфонов из-за дефицита памяти и роста цен на неё будет демонстрировать отрицательную динамику, и приведённая Counterpoint Research статистика за первый квартал демонстрирует сокращение поставок на 6 %, но Apple в такой ситуации впервые удалось стать лидером в первом квартале года.

Источник изображения: Apple

Как отмечается в соответствующем отчёте, Apple не только увеличила объёмы поставок iPhone на 5 % год к году, но и нарастила свою долю рынка с 19 до 21 %. По мнению представителей Counterpoint Research, эта компания лучше прочих на рынке смартфонов защищена от негативного влияния дефицита памяти. Во-первых, масштабы её бизнеса и отраслевые связи позволяют ей получать микросхемы памяти на приоритетных условиях. Во-вторых, продукция Apple относится к верхнему ценовому диапазону, который от просадки спроса защищён в большей степени.

Кроме того, в первом квартале на руку Apple играли высокий спрос на семейство iPhone 17 и агрессивные программы обмена подержанных смартфонов на новые, которые компания предлагала при поддержке партнёров. В Китае, Индии и Японии продажи iPhone в первом квартале выросли сильнее, чем на большинстве других рынков.

В целом, как отмечается в отчёте Counterpoint Research, объёмы поставок смартфонов в первом квартале снижались не только под влиянием дефицита памяти и сопутствующего роста цен, но и макроэкономической неопределённости, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Рост цен на память заставил ряд производителей смартфонов пересмотреть не только ценовую политику, но и ассортимент моделей, а также графики анонса новинок. Падение поставок могло бы превысить 6 %, если бы не активность некоторых производителей, которые старались отгрузить побольше продукции до ухудшения рыночной ситуации и усугубления проблем с логистикой.

Samsung Electronics по итогам первого квартала удержала за собой те же 20 % мирового рынка, что и год назад, но сократила объёмы поставок смартфонов на 6 %. Модели массового сегмента продавались хуже, а вот флагманская серия Galaxy S26 оказалась востребованной, причём именно в исполнении Ultra. В условиях дефицита памяти, которую Samsung сама же и производит, компания предпочла на рынке смартфонов делать упор на более дорогие модели и пересмотрела ряд конфигураций с учётом текущей рыночной ситуации.

На третьем месте оказалась Xiaomi, чья доля на рынке смартфонов за год сократилась с 14 до 12 %, а объёмы поставок и вовсе упали на 19 %. Это максимальное снижение среди пятёрки лидеров на мировом рынке смартфонов. Марка слишком зависит от чувствительного к ценам рыночного сегмента, чтобы безболезненно переживать рост цен на память. Ассортимент моделей компания старается оптимизировать, хотя премиальная модель Xiaomi 17 на родном для компании китайском рынке продаётся неплохо.

Источник изображения: Counterpoint Research

Китайские Oppo и Vivo за год поменялись местами, но они всё равно замыкают мировую пятёрку лидеров, хоть и в другом порядке. Доля Oppo за год сократилась с 11 до 8 %, но объёмы поставок смартфонов в первом квартале она сократила на 4 %. Vivo при этом выросла по занимаемой доле с 7 до 11 % рынка, но сократила поставки на 2 %, хотя и поднялась с пятого места на четвёртое. На рынке Индии эта марка вообще лидирует, хотя и на китайском чувствует себя не так плохо.

За пределами первой пятёрки все прочие игроки рынка контролируют около 28 %, потеряв один процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Объёмы поставок смартфонов в этой группе вообще сократились на 10 %. При этом в ней есть и свои лидеры. Так, Google нарастила объёмы продаж смартфонов на 14 %, а Nothing — сразу на 25 %. Первой помогает удачный набор передовых функций, которые востребованы на ключевых рынках со зрелым спросом. Nothing же заявляет о себе всё громче, предлагая смартфоны с нетривиальным дизайном.

Прогноз по рынку смартфонов на 2026 год в целом не может быть оптимистичным, поскольку в Counterpoint Research ожидают, что дефицит памяти сохранится минимум до конца 2027 года. Участникам рынка смартфонов придётся проявить все свои способности по удержанию внимания потребителей в столь сложных условиях.

