Microsoft заверила, что исправила все ошибки Windows 11 25H2 — по крайней мере известные

Согласно официальной документации Microsoft, Windows 11 версии 25H2 в настоящее время не содержит ошибок, и все известные проблемы, влияющие на операционную систему, устранены. Это глоток свежего воздуха, учитывая последние несколько сложных месяцев с обновлениями, содержащими ошибки, некоторые из которых мешали пользователям полноценно работать за компьютером.

Источник изображения: Microsoft

Безусловно, это редкий случай, когда все отслеживаемые ошибки отмечены как исправленные, учитывая, что изначально Windows 11 25H2 поставлялась с ошибками и проблемами, над которыми Microsoft неустанно работала. Также утверждается, что это состояние Windows 11 «без ошибок» распространяется на версию Windows 26H1, разработанную для устройств на чипах Snapdragon X2.

Однако это заявление Microsoft не означает, что Windows 11 идеальна, и все проблемы в прошлом. Всегда существует вероятность, и весьма высокая, что в операционной системе по-прежнему присутствуют незадокументированные ошибки. Также весьма велики шансы, что будущие обновления принесут с собой новые проблемы и сбои. Тем не менее, на данный момент все известные проблемы, по словам софтверного гиганта, решены, включая проблемы с доступом к загрузочному диску, сбои в работе приложений и просто отказы при установке очередного обновления.

Microsoft уверяет, что Windows 11 в будущем ждут серьёзные перемены. В частности, компания пообещала предоставить пользователям полный контроль над обновлениями Windows 11, в том числе и полный отказ от установки ненужных обновлений. Старший редактор ресурса Windows Central Зак Боуден (Zac Bowden) назвал такой подход «уровнем свободы, невиданным со времён Windows 8». Теоретически, когда такое изменение будет внедрено, станет возможным приостановить обновления и использовать операционную систему в режиме, который представляется пользователю или администратору наиболее стабильным.

Теги: microsoft, windows 11, исправление, сбои, проблемы
