Сегодня 11 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Qualcomm не уверена в способности Samsung выпускать для неё 2-нм чипы с нужным качеством
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm не уверена в способности Samsung выпускать для неё 2-нм чипы с нужным качеством

Американская Qualcomm отличается определённой «всеядностью» с точки выбора подрядчиков для выпуска процессоров собственной разработки, поэтому в этом качестве в разное время выступали не только TSMC и Samsung, но и китайская SMIC. По данным корейских СМИ, возможность сотрудничества Qualcomm с Samsung в сфере выпуска 2-нм процессоров оказалась под вопросом из-за проблем с качеством продукции.

Источник изображения: Samsung Electronics

По информации Business Korea, в тактике Qualcomm на производственном направлении наметился очевидный перевес в сторону TSMC, поскольку Samsung Electronics не может обеспечить заданные параметры качества выпускаемой продукции. Следующее поколение процессоров Qualcomm, как ожидается, будет производиться преимущественно TSMC. Не исключено даже, что последняя окажется единственным подрядчиком Qualcomm.

Возможность выпуска 2-нм процессоров Qualcomm компанией Samsung обсуждалась с начала этого года. На сотрудничество с южнокорейским подрядчиком возлагались большие надежды, об этом даже публично обмолвилось руководство Qualcomm. В этой сфере компании не сотрудничали с 2022 года, но до 2021 года включительно Samsung принимала участие в выпуске чипов Qualcomm с использованием передовых на тот момент литографических технологий.

Причиной нового охлаждения интереса Qualcomm к услугам Samsung по контрактному производству чипов стал низкий уровень выхода годной продукции при использовании 2-нм техпроцесса. По слухам, в прошлом полугодии лишь 20 % чипов, выпускаемых Samsung по 2-нм технологии, были годными для дальнейшего использования. Принято считать, что для массового производства чипов показатель должен превышать 60 %, но в случае с Samsung он сейчас хоть и близок к этому уровню, но не может похвастать стабильностью. При этом TSMC достигла уровня выхода годной 2-нм продукции в диапазоне от 60 до 70 % на стабильной основе. Qualcomm требует от подрядчиков, чтобы уровень выхода годной продукции был не ниже 70 %, поскольку более низкие значения отрицательно сказываются на прибыльности производства. TSMC уже смогла привлечь к своему 2-нм техпроцессу не только Qualcomm, но и AMD, Apple и Nvidia, как отмечают источники.

Для Samsung в этом отношении не всё потеряно, по словам экспертов, поскольку если уровень выхода годной продукции в рамках её 2-нм техпроцесса достигнет приемлемых для Qualcomm величин, компании смогут возобновить сотрудничество. В конце концов, Qualcomm всегда старается полагаться на максимальное количество подрядчиков с целью снижения рисков, связанных с перебоями в поставках продукции. Samsung в дальнейшем также предстоит доказать свою технологическую состоятельность и в рамках освоения 1-нм технологий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung намерена к 2030 году освоить 1-нм техпроцесс и внедрить вилочные листы в транзисторы
Дефицит 3-нм чипов продолжит обостряться — TSMC отдаёт приоритет ИИ и ключевым клиентам
Samsung догоняет TSMC: выход годных 2-нм чипов подскочил втрое и превысил 60 %
На падающем рынке смартфонов Apple нарастила поставки iPhone и выбилась в лидеры
Xiaomi 15T, Redmi Note 15 Pro 5G и Poco M8 — производительные и надёжные смартфоны
В Южной Корее ввели бесплатный базовый мобильный интернет — даже после исчерпания трафика
Теги: qualcomm, samsung, 2-нм, производство микросхем, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
Resident Evil Requiem стала первой игрой 2026 года с Denuvo, которую полноценно взломали пираты
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы
Xiaomi представила доступного конкурента MacBook Pro на процессоре Intel Panther Lake
Meta не смогла отвертеться от очередного иска по поводу зависимости подростков от социальных сетей 3 ч.
Microsoft упростила структуру Windows Insider — меньше каналов и переключение между ними без необходимости чистой установки 4 ч.
Новая статья: NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager — когда футбол был настоящим. Рецензия 9 ч.
Инсайдеры: спустя семь лет после Metro Exodus новая Metro наконец готова к анонсу 11 ч.
Исследователи c помощью ИИ превратили обычные умные часы в систему точного отслеживания движений руки 11 ч.
Страница Rust 2 появилась в Steam, но разработчики тут ни при чём 14 ч.
Microsoft заверила, что исправила все ошибки Windows 11 25H2 — по крайней мере известные 15 ч.
Google внедрила сквозное шифрование в Gmail на Android и iOS, но не для всех 15 ч.
После года жалоб игроков разработчики Dune: Awakening всё-таки сделают PvP полностью опциональным 15 ч.
Утилиты CPU-Z и HWMonitor подменили вредоносами на официальном сайте — разработчики уже всё исправили 18 ч.
Лунная миссия Artemis II подошла к концу — корабль Orion с астронавтами вернулся на Землю 30 мин.
Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается 43 мин.
За первые пять лет ИИ-бума спрос на память вырастет в 625 раз, как считает глава Dell 2 ч.
В США арестован подозреваемый в попытке поджога дома главы OpenAI Сэма Альтмана 2 ч.
Учёные предложили неожиданный способ регистрации гравитационных волн — такой простой, что даже не верится 3 ч.
Qualcomm не уверена в способности Samsung выпускать для неё 2-нм чипы с нужным качеством 3 ч.
Intel поставит Google несколько поколений Xeon и IPU 10 ч.
Big Battlemage наконец предстал на фото: в Сети показали разборку видеокарты Intel Arc Pro B70 15 ч.
«Удачи вам в ваших сборках!»: EK Water Blocks подняла цены на компоненты для систем жидкостного охлаждения 15 ч.
На падающем рынке смартфонов Apple нарастила поставки iPhone и выбилась в лидеры 15 ч.