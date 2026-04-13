«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ

Недавний анонс симулятора смотрителя средневекового кладбища Graveyard Keeper 2 от разработчиков из литовской студии Lazy Bear Games (серия Punch Club) обернулся небольшим скандалом вокруг генеративного ИИ.

Началось всё с подозрений, что ключевая иллюстрация Graveyard Keeper 2 была создана с помощью ИИ. Следом игроки обнаружили, что сооснователь Lazy Bear Games Святослав Черкасов увлекается нейросетями и не стесняется этого.

За последние месяцы Черкасов делился опытом работы с несколькими чат-ботами, ИИ-изображениями по Graveyard Keeper, словами поддержки в адрес раскритикованного игроками масштабирования DLSS 5 и так далее.

Черкасов отреагировал на подозрения: «Хотите — верьте, хотите — нет, но мы не используем ИИ в Graveyard Keeper 2. Да, я экспериментирую с каждой ИИ-моделью, которую могу найти. Сейчас этим должен заниматься каждый технарь».

«Я не занимаюсь иллюстрациями — у нас для этого есть восемь художников. Не делаю я ни звуки, ни музыку. Я просто технарь, который экспериментирует с технологией, чтобы понять её возможности», — заявил Черкасов на форуме Reddit.

Реакция фанатов Graveyard Keeper на заявление Черкасова оказалась смешанной. Одна часть сообщества осталась довольна ответом, а другая советует дождаться новых трейлеров и релиза игры, прежде чем верить руководителю на слово.

Graveyard Keeper 2 выйдет в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Обещают зомби-апокалипсис в средневековом королевстве, возможность наживаться на мертвецах и горожанах, а также перевод на русский.