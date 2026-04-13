Сегодня 13 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Хотите — верьте, хотите — нет»: разрабо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ

Недавний анонс симулятора смотрителя средневекового кладбища Graveyard Keeper 2 от разработчиков из литовской студии Lazy Bear Games (серия Punch Club) обернулся небольшим скандалом вокруг генеративного ИИ.

Источник изображения: Steam (Homikator)

Началось всё с подозрений, что ключевая иллюстрация Graveyard Keeper 2 была создана с помощью ИИ. Следом игроки обнаружили, что сооснователь Lazy Bear Games Святослав Черкасов увлекается нейросетями и не стесняется этого.

За последние месяцы Черкасов делился опытом работы с несколькими чат-ботами, ИИ-изображениями по Graveyard Keeper, словами поддержки в адрес раскритикованного игроками масштабирования DLSS 5 и так далее.

Источник изображения: tinyBuild

Черкасов отреагировал на подозрения: «Хотите — верьте, хотите — нет, но мы не используем ИИ в Graveyard Keeper 2. Да, я экспериментирую с каждой ИИ-моделью, которую могу найти. Сейчас этим должен заниматься каждый технарь».

«Я не занимаюсь иллюстрациями — у нас для этого есть восемь художников. Не делаю я ни звуки, ни музыку. Я просто технарь, который экспериментирует с технологией, чтобы понять её возможности», — заявил Черкасов на форуме Reddit.

Источник изображения: tinyBuild

Реакция фанатов Graveyard Keeper на заявление Черкасова оказалась смешанной. Одна часть сообщества осталась довольна ответом, а другая советует дождаться новых трейлеров и релиза игры, прежде чем верить руководителю на слово.

Graveyard Keeper 2 выйдет в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Обещают зомби-апокалипсис в средневековом королевстве, возможность наживаться на мертвецах и горожанах, а также перевод на русский.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую
Warhorse уволила переводчика Kingdom Come: Deliverance 2, чтобы заменить его на ИИ
The Expanse: Osiris Reborn создаётся при помощи генеративного ИИ, но релизная версия будет «на 100 % сделана руками человека»
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX
Теги: graveyard keeper 2, lazy bear games, tinybuild, симулятор, искусственный интеллект, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
Основатель DeepSeek назвал дату выхода флагманской модели V4
Исследователи объяснили, что алгоритм Google TurboQuant не снизит спрос на память, а наоборот, усилит его
WhatsApp столкнулся с иском пользователей и критикой Маска и Дурова из- за проблем со сквозным шифрованием
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры 13 мин.
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order 2 ч.
Red Hat уволила сотни программистов в Китае, чтобы перенести разработку в Индию 3 ч.
Не рассчитали: переход вузов Миннесоты на Workday обошёлся вдвое дороже планируемого и привёл к ошибкам в начислении зарплат 4 ч.
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году 4 ч.
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX 23 ч.
Франция начнёт переводить госcистемы с Windows на Linux и отказываться от американского софта 12-04 10:39
Rockstar подтвердила утечку данных через стороннюю ИИ-платформу аналитики Anodot 12-04 07:44
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля 12-04 07:43
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов 37 мин.
Увеличенный космический грузовик Cygnus XL сегодня доставит на МКС сразу 5 т груза 38 мин.
Philips представила монитор Evnia 27M2G5800 с поддержкой 5K при 165 Гц или QHD при 330 Гц 42 мин.
Toyota показала в деле колёсного робота-баскетболиста нового поколения 3 ч.
В Южной Корее разработан сверхтонкий модуль камеры с углом зрения 140 градусов 4 ч.
Sandisk намерена начать опытный выпуск передовой памяти HBF до конца года 5 ч.
Apple готовит четыре варианта дизайна умных очков с оправой из ацетата 7 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MAG B850 TOMAHAWK: лучшее предложение? 13 ч.
Бизнес-компьютеры MSI Cubi NUC TWG с активным и пассивным охлаждением выполнены в 0,55-литровом корпусе 19 ч.
AAEON представила промышленную рабочую станцию Boxer-6845-BTL с поддержкой ускорителя NVIDIA Blackwell 19 ч.