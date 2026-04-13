Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него

Можно подумать, что уставшая доносить до общественности пользу внедрения искусственного интеллекта компания Meta Platforms готова испытывать все новые идеи на себе. Помимо ИИ-агента, который будет помогать основателю Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) руководить своим детищем, она сейчас пытается создать ИИ-аватар, который будет общаться с сотрудниками от лица Цукерберга.

Источник изображения: Unsplash, Ferr Studio

Источник изображения: Unsplash, Ferr Studio

Формально, как поясняет Financial Times, эти две инициативы продвигаются независимо друг от друга. Meta уже работала над созданием фотореалистичных трёхмерных персонажей, которые использовали бы ИИ для ответа на вопросы от лица своего прототипа, и решила сосредоточиться на разработке такого виртуального аватара для своего генерального директора. Цукерберг сам вовлечён в процесс тестирования и обучения соответствующей языковой модели. Её также обучают на видеозаписях публичных выступлений основателя компании, чтобы аватар мог точно воспроизводить интонацию и манеру речи оригинала. Кроме того, в содержательной части аватар учитывает высказывания Цукерберга относительно текущего представления о стратегии развития компании, что будет полезно при его взаимодействии с сотрудниками Meta.

В целом, Марк Цукерберг на личном примере демонстрирует концентрацию усилий Meta на разработке ИИ. Он пишет программный код в течение пяти или десяти часов в неделю для разных проектов, проводит много времени на технических совещаниях. Идея создания ИИ-аватара для деятельности Meta не нова сама по себе, ещё в сентябре 2023 года компания предложила «одушевить» чат-бот при помощи внешности и голоса знаменитостей, которые дали на это своё согласие. Молодая аудитория благоприятно восприняла это нововведение. Позже была представлена функция AI Studio, которая позволила пользователям создавать собственные ИИ-персонажи, независимо от прототипа общающиеся с подписчиками. Кто-то начал злоупотреблять данными возможностями во фривольном смысле, в итоге с января Meta была вынуждена ограничить доступ подростковой аудитории к ИИ-персонажам.

По данным Financial Times, созданная внутри Meta лаборатория Superintelligence Labs продолжила развивать тему ИИ-персонажей. В процессе экспериментов выяснилось, что наделение таких аватаров фотореалистичной внешностью отнимает много вычислительных ресурсов, и на уровне передачи информации сложно обеспечить отсутствие задержек при взаимодействии с пользователями. Голосовым аспектам подобных проектов тоже уделяется должное внимание. В прошлом году Meta купила стартапы PlayAI и WaveForms, которые специализируются на этом направлении. Аватар Цукерберга также будет обучаться на записях его голоса. Если эксперимент оправдает себя, представители творческих профессий в медийной сфере смогут создавать своих ИИ-двойников для общения с аудиторией.

Внутренние процессы в Meta всё больше ориентируются на применение ИИ. Агентсткие инструменты типа OpenClaw, по замыслу руководства, должны активнее использоваться сотрудниками для автоматизации рутинных задач. Менеджеры по продуктам приглашаются для прохождения контрольных заданий на навыки работы с ИИ в сфере написания программного кода и разработки технических систем. Пока такие тесты не являются обязательными, руководство компании утверждает, что они проводятся для выявления пробелов в обучении сотрудников, но последние начали опасаться, что подобные проверки могут быть предвестниками новой волны сокращений.

Теги: марк цукерберг, ии, ии-модель, аватар, me
марк цукерберг, ии, ии-модель, аватар, me
