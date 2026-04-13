Индонезийский регулятор «слил» больше часа геймплея 007 First Light от создателей Hitman, включая концовку

Шпионский боевик 007 First Light от разработчиков из датской студии IO Interactive стал жертвой утечки с официального сайта индонезийской рейтинговой системы Indonesia Game Rating System (IGRS).

Как сообщили в издании Video Games Chronicle, уязвимость в системе безопасности IGRS привела к тому, что скрытые/невыпущенные записи на сайте регулятора оказались доступны через публичный API (уже исправили).

Ситуация привела к утечке геймплейных роликов множества ещё не вышедших проектов, присланных IGRS для классификации, и около тысячи адресов электронной почты, принадлежащих разработчикам игр.

Среди игр особенно пострадала 007 First Light. По данным VGC, в открытом доступе уже курсирует геймплейный ролик продолжительностью более часа, изобилующий спойлерами (включает, помимо прочего, концовку).

Для IO Interactive эта утечка станет большим разочарованием. Студия предсказуемо будет недовольна тем, что серьёзные спойлеры к её масштабной сюжетной игре о Джеймсе Бонде попали в Сеть более чем за полтора месяца до релиза.

Обещают переосмысление истории становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение, широту геймплейных возможностей, поддержку DLSS 4 на запуске и текстовый перевод на русский.

Релиз 007 First Light ожидается 27 мая 2026 года на PC (от $70 за пределами российских Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. В январе разработчики представили окончательные системные требования игры.