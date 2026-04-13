Индонезийский регулятор «слил» больше часа геймплея 007 First Light от создателей Hitman, включая концовку

Шпионский боевик 007 First Light от разработчиков из датской студии IO Interactive стал жертвой утечки с официального сайта индонезийской рейтинговой системы Indonesia Game Rating System (IGRS).

Как сообщили в издании Video Games Chronicle, уязвимость в системе безопасности IGRS привела к тому, что скрытые/невыпущенные записи на сайте регулятора оказались доступны через публичный API (уже исправили).

Ситуация привела к утечке геймплейных роликов множества ещё не вышедших проектов, присланных IGRS для классификации, и около тысячи адресов электронной почты, принадлежащих разработчикам игр.

Среди игр особенно пострадала 007 First Light. По данным VGC, в открытом доступе уже курсирует геймплейный ролик продолжительностью более часа, изобилующий спойлерами (включает, помимо прочего, концовку).

Для IO Interactive эта утечка станет большим разочарованием. Студия предсказуемо будет недовольна тем, что серьёзные спойлеры к её масштабной сюжетной игре о Джеймсе Бонде попали в Сеть более чем за полтора месяца до релиза.

Обещают переосмысление истории становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение, широту геймплейных возможностей, поддержку DLSS 4 на запуске и текстовый перевод на русский.

Релиз 007 First Light ожидается 27 мая 2026 года на PC (от $70 за пределами российских Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. В январе разработчики представили окончательные системные требования игры.

Материалы по теме
Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные — разработчик GTA VI не выполнил требования хакеров
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock
IO Interactive исправила и снизила системные требования шпионского боевика 007 First Light после критики игроков
Эксперимент, очевидно, удачный: критики вынесли вердикт научно-фантастическому боевику Pragmata от Capcom
Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры
Теги: 007 first light, io interactive, стелс-экшен
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ
Эксперимент, очевидно, удачный: критики вынесли вердикт научно-фантастическому боевику Pragmata от Capcom 55 мин.
GIF с танцем Рейчел из «Друзей» разросся до сотен гигабайт и сломал бэкапы Discourse 2 ч.
Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные — разработчик GTA VI не выполнил требования хакеров 3 ч.
Большинство австралийских подростков продолжило сидеть в соцсетях, несмотря на запрет 3 ч.
Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039 4 ч.
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям 5 ч.
Бойкот рекламодателями соцсети X проверят на сговор — FTC запустило расследование 5 ч.
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры 7 ч.
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него 7 ч.
Блогер смастерил «суперкупол» для ПК из 15 вентиляторов Noctua — температура системы упала на 20 °C 5 мин.
Lenovo снова подняла цену Legion Go 2 с 2 Тбайт — теперь консоль почти вдвое дороже, чем на старте продаж 2 ч.
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows 3 ч.
570-Тбит/с подводный интернет-кабель Candle объединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году 4 ч.
Aligned построит в Техасе 540-МВт кампус ЦОД Project Caprock с фирменной СЖО DeltaFlow~ 5 ч.
Учёные научились извлекать до 90 % лития из отработанных аккумуляторов 5 ч.
Утечка раскрыла характеристики настольных Intel Nova Lake-S: до 52 ядер, DDR5-8000 и до 175 Вт 7 ч.
Хранилище Backblaze Storage Pod стало экспонатом Музея компьютерной истории 7 ч.
Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды 7 ч.
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем 8 ч.