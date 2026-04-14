Складной iPhone Fold может оказаться в дефиците на старте продаж, несмотря на высокую цену

Производство складного смартфона Apple, который в материалах СМИ проходит под условным названием iPhone Fold, оказалось непросто задачей. Компания была вынуждена перенести массовый выпуск устройства с июля на август этого года, пишет Digitimes, и эта мера грозит некоторыми последствиями.

Apple намерена выпустить iPhone Fold до конца 2026 года, но приобрести устройство может быть довольно сложно. Проект оказался проблемным: компания столкнулась со значительными инженерными проблемами в разработке устройства, из-за которых «первая поставка может задержаться на несколько месяцев», сообщило ранее Nikkei Asia. При этом смартфон всё равно дебютирует в стандартные сроки для iPhone, утверждает Bloomberg.

Сведения Digitimes дополняют общую картину, указывая на сложности в производстве устройства, но пока не на его выход на рынок. Массовое производство новых iPhone традиционно начинается в июне, указывает издание, что позволяет Apple нарастить запасы перед анонсом новых смартфонов, но в случае с iPhone Fold сроки пришлось сместить с июля на август. Из-за этого у Apple может оказаться меньше времени, чтобы сформировать достаточные запасы и удовлетворить спрос на устройство у первых покупателей, то есть приобрести складной iPhone на этапе старте продаж может быт непросто. По одной из версий, выход устройства могут вообще перенести на 2027 год, хотя Apple всё ещё намеревается успеть в текущем.

Задержка затронула этап инженерного тестирования (Engineering Validation Test — EVT), за которым следуют тестирование на соответствие проектным требованиям (Design Validation Testing — DVT) и тестирование на соответствие производственным требованиям (Production Validation Testing — PVT), которые, возможно, придётся ускорить. И пока нет ясности, указывает Digitimes, создаст ли такой сжатый график дополнительные риски.