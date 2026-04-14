Китай почти догнал США в сфере ИИ и даже уже обходит их по ряду показателей

Озабоченность некоторых американских политиков усиливающимся влиянием Китая в технологической сфере, если верить результатам исследования американских же учёных, вполне обоснована. Китай по быстродействию своих ИИ-моделей уже вплотную приблизился к США, а по отдельным критериям инновационной деятельности оказывается впереди.

Как отмечает TrendForce, по состоянию на конец февраля текущего года китайская модель DeepSeek R1 на какое-то время догнала флагманскую модель американского происхождения, а по состоянию на март этого года лидерство американской Anthropic выразилось всего в 2,7 % преимущества, что нельзя считать разгромной победой. В 2023 году китайские ИИ-модели значительно уступали американским по быстродействию, поэтому можно говорить об уверенном прогрессе со стороны КНР.

При этом исследование показывает, что США обладают большим количеством наиболее влиятельных патентов в технологической сфере и выпустили по итогам прошлого года 50 крупных ИИ-моделей, тогда как Китай выдал всего 30 штук. Зато КНР лидирует по объёму научных публикаций, их цитированию и общему количеству патентов, не говоря уже о количестве установленных на предприятиях страны промышленных роботах. Южная Корея тоже имеет свои поводы для гордости — в этой стране максимальная плотность патентов в пересчёте на душу населения.

С точки зрения концентрации вычислительных мощностей лидируют США, они на своей территории сосредоточили в 10 раз больше ЦОД, чем любая другая страна мира. Хотя США также лидируют и по объёму инвестиций в сферу ИИ, привлекательность страны для трудовой миграции в этой сфере снижается на фоне не самой дружественной политики властей. С 2017 года количество направившихся в США исследователей в области ИИ сократилось на 89 %, причём на 80 % оно упало только за прошлый год.

По сумме частных инвестиций в ИИ американская экономика также лидирует, направив за прошлый год в эту сферу $285,9 млрд, тогда как Китай ограничивается $12,4 млрд. Правда, эта статистика не учитывает серьёзных государственных субсидий со стороны китайских властей, поэтому говорить о 23-кратном разрыве на полном серьёзе было бы некорректно.