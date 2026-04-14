Starfield вышла на PS5 в неиграбельном виде, но Bethesda пообещала всё исправить

Долгожданный релиз на PS5 космической ролевой игры Starfield обернулся для покупателей ворохом технических проблем. Разработчики из Bethesda Game Studios впервые прокомментировали ситуацию.

Напомним, Starfield добралась до PS5 неделю назад, спустя более двух с половиной лет после первоначального релиза, вместе с крупным контентным обновлением Free Lanes и сюжетным дополнением Terran Armada.

Как быстро выяснили пользователи, Starfield на PS5 и PS5 Pro страдает от постоянных подвисаний, вылетов и проблем с сохранениями. Некоторые нарекли порт неиграбельным и потребовали от Sony возврат средств.

Bethesda Game Studios у себя в микроблоге заверила, что слышала о сообщениях насчёт проблем с вылетами Starfield на PS5 и уже сузила круг возможных причин произошедшего до нескольких.

«Мы собираемся устранить [эти сбои] в заплатке, которую планируем выпустить до конца этой недели. Спасибо, что сообщили [о неполадках]. Будем держать вас в курсе», — пообещали в Bethesda Game Studios.

Starfield дебютировала в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass. На прошедших выходных пиковый онлайн игры в Steam превысил 30 тыс. человек — это её лучший результат с момента релиза.

Ранее композитор Starfield Инон Зур (Inon Zur) выразил уверенность, что однажды игра «станет чем-то легендарным». Bethesda планирует долгосрочную поддержку, поэтому время на это у проекта есть.