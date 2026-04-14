Подразделение Microsoft в России признано банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение Microsoft — ООО «Майкрософт Рус» и открыл в отношении его конкурсное производство, пишет «РИА Новости». Конкурсным управляющим назначен Андрей Соломонов из ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Процедура банкротства была запущена в сентябре прошлого года по заявлению самого «Майкрософт Рус». На тот момент его совокупная задолженность перед российскими компаниями превышала 1,5 млрд руб.

На заседании в сентябре представитель «Майкрософт Рус» сообщил, что хотя материнская компания приостановила с 2022 года продажи продуктов и услуг в России, подразделение продолжало оказывать в стране техподдержку. В последнее время у подразделения был единственный клиент, который в 2025 году тоже приостановил с ним отношения, из-за чего у компании прекратились поступления средств, и она в соответствии с законодательством инициировала процедуру банкротства. Представитель компании также заявил, что обязательства перед одним из кредиторов были погашены.

Microsoft в марте 2022 года сообщила об уходе с российского рынка. При этом позже она подчёркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.