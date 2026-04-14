Звезда Marvel’s Spider-Man 2 взбудоражил фанатов тизером Marvel’s Spider-Man 3

Хотя Insomniac Games сейчас сосредоточена на подготовке к релизу супергеройского боевика Marvel’s Wolverine, американская студия, похоже, уже взялась за работу над продолжением Marvel’s Spider-Man 2.

Британская модель Бен Джордан (Ben Jordan), подаривший внешность Питеру Паркеру в ремастере Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Marvel’s Spider-Man 2, заинтриговал фанатов фотографией в социальных сетях.

На снимке запечатлена студия захвата движений в Insomniac Games и Джордан в костюме для захвата актёрской игры. Публикация сопровождалась подписью «Кто знает, тот знает», и эмодзи в виде паука.

Учитывая, что до сих пор Джордан снимался лишь в играх Marvel’s Spider-Man на роли Питера Паркера, в публикации модели углядели прямой намёк на официально не анонсированную Marvel’s Spider-Man 3.

Примечательно, что вскоре после обнаружения фанатами Джордан свою публикацию удалил, однако пользователи форума Reddit успели сделать копию. Вполне возможно, модель проговорился о том, о чём не должен был.

Планы Insomniac на Marvel’s Spider-Man 3 сюрпризом не стали. Неанонсированный триквел фигурировал в масштабной утечке файлов студии, произошедшей в конце 2023 года. Тогда релиз ожидался осенью 2028-го.

Что касается Marvel’s Wolverine, то супергеройский боевик поступит в продажу 15 сентября только для PS5. По данным Bloomberg, Sony перестанет переносить на ПК крупные консольные эксклюзивы, включая новый проект Insomniac.