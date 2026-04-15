Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские производители чипов научились закупать американское оборудование в Азии

Как известно, основная часть американских внешнеторговых ограничений в сфере оборудования чипов направлена на сдерживание технологического развития КНР. Статистика показывает, что китайские производители чипов всё меньше закупают оборудование в США, но импорт из Малайзии и Сингапура растёт, что говорит об изменении маршрутов логистики, но не снижении спроса на американское оборудование.

Источник изображения: ASML

По данным Nikkei Asian Review, прямые поставки из США в Китай в прошлом году вообще достигли восьмилетнего минимума. Нидерланды и Япония остаются следующими после США источниками поставок оборудования для производства чипов на мировом рынке, но по импорту в Китай по итогам прошлого года в лидеры выбились Сингапур с ростом поставок на 17 % до $5,7 млрд, а также Малайзия с ростом более чем в два раза до $3,4 млрд. Прямые поставки из США в Китай при этом сократились более чем на 34 % до $2 млрд. Столь низкий уровень импорта на данном направлении прежде наблюдался лишь в 2017 году.

Для американских поставщиков оборудования китайский рынок продолжает оставаться серьёзным источником выручки. Applied Materials, Lam Research и KLA в прошлом фискальном году более 30 % своей выручки получили именно благодаря поставкам оборудования в Китай — с учётом имеющихся экспортных ограничений, конечно. По мнению экспертов, всплеск импорта из Малайзии и Сингапура на китайском направлении означает, что американские производители разворачивают своё присутствие в этих странах для более эффективного удовлетворения спроса на свою продукцию за пределами США. Lam Research выпускает своё оборудование и в Малайзии, а у KLA и Applied Materials есть предприятия в Сингапуре. В общей сложности все три американские компании в прошлом году выручили на поставках оборудования в Китай почти $19 млрд. Нидерландская ASML в прошлом году получила в Китае более 29 % своей выручки, японская Tokyo Electron — более 40 %.

Всего в период с 2020 по 2025 годы Китай импортировал оборудования для производства чипов из Японии на общую сумму более $42 млрд, Нидерланды оказались на втором месте с $35 млрд. И всё это происходит на фоне бурного развития собственной полупроводниковой отрасли в Китае. Выручка местных поставщиков оборудования за период с 2020 по 2025 годы выросла более чем в четыре раза до $4 млрд. Многие участники рынка увеличили её в разы. В Китае уже складываются условия для агрессивной ценовой конкуренции между местными поставщиками оборудования для выпуска чипов, что также может в определённый момент стать проблемой.

Жёсткие санкции США в сфере поставок оборудования и компонентов для производства чипов в Китай компенсируются отсутствием синхронизации мер с теми же Нидерландами и Японией. В сфере гражданской авиации, как отмечают эксперты, существует похожая ситуация: китайские компании создают свои авиалайнеры, закупая компоненты в США и Европе. Впрочем, власти Китая намерены добиваться импортозамещения в сфере производства чипов, поэтому импортное оборудование не будет использоваться вечно ещё и по этой причине. Даже если у такого оборудования есть китайские аналоги, они нередко уступают в качестве и производительности, поэтому китайские компании будут закупать импортную продукцию до тех пор, пока это будет возможно. Оказавшись перед лицом полного запрета, они смогут переключиться на китайские альтернативы. Сбыту последних также способствует и дефицит оборудования западного образца.

Американские законодатели уже обсуждают дальнейшее усиление санкций в отношении Китая, надеясь дополнительно замедлить технический прогресс геополитического конкурента, но вопрос солидарности прочих стран-поставщиков остаётся открытым.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: китай, китайские производители, производство микросхем, санкции, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
