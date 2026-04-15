Возвращение Тюра, Мерлин и смесь разных мифологий: журналисты раскрыли новые подробности следующей большой God of War

Журналистам удалось выведать новые подробности следующей большой игры в серии фэнтезийных слешеров God of War от издательства Sony Interactive Entertainment и разработчиков из американской Santa Monica Studio.

Напомним, ранее сообщалось, что новая God of War будет приключенческим боевиком с упором на экшен и Фэй (Faye) в главной роли — это вторая жена Кратоса и мать Атрея из God of War (2018) и God of War Ragnarok.

Экс-редактор FandomWire Таннер Линарес (Tanner Linares) докладывает, что в новой игре Фэй будет сопровождать Тюр (скандинавский бог войны и активный участник событий Ragnarok), некий желатиновый куб и говорящий меч по имени Мерлин.

По данным Линареса, в отличие от предыдущих флагманских God of War, следующая часть франшизы якобы выйдет за пределы одной культуры и предложит смесь нескольких мифологий, включая мифологию древней цивилизации майя.

Редакция портала MP1st со ссылкой на свои источники подтвердила появление в новой God of War элементов разных мифологий. В частности, восточноазиатских — китайской и японской.

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в недавнем подкасте Insider Gaming Weekly обмолвился, что слышал о скором анонсе следующей большой God of War. Презентация якобы пройдёт до конца апреля.

Релиз амбициозной God of War с участием Фэй ожидается в первой половине 2027 года. Параллельно Santa Monica готовит к релизу на PS5 ремейк греческой трилогии God of War. Он находится на ранней стадии разработки и не имеет сроков выхода.