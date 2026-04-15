Бесплатная раздача Graveyard Keeper обернулась для издателя игры выручкой в четверть миллиона долларов

Концепция бесплатных раздач кажется противоположной идее заработка денег, однако для создателей симулятора смотрителя средневекового кладбища Graveyard Keeper такая акция оказалась крайне выгодной.

Напомним, на фоне анонса сиквела (Graveyard Keeper 2) в конце прошлой недели оригинальную Graveyard Keeper сделали временно бесплатной. Акция прошла с 10 по 13 апреля на PC, PS4 и Xbox One.

На фоне раздачи Graveyard Keeper привлекла в Steam свыше 46 тыс. одновременных игроков — это почти в три раза выше предыдущего личного рекорда (16,9 тыс. человек), установленного на релизе в 2018 году.

Одним обновлением рекорда пикового онлайна дело не ограничилось. По словам основателя и главы издательства tinyBuild Алекса Ничипорчика (Alex Nichiporchik), раздача обернулась для компании почти $250 тыс. прибыли.

«Многие спрашивают, стоит ли раздавать игры бесплатно. <...> Мы заработали почти $250 тыс. на продаже DLC. И это только Steam. Данные по консолям пока не получил. Так что стоит, если у вас много DLC», — подытожил Ничипорчик.

Тем временем, докладывает Ничипорчик, Graveyard Keeper 2 вошла в топ-100 самых желанных игр Steam. Уже более 450 тыс. пользователей сервиса добавили проект в свой список желаемого.

Graveyard Keeper 2 выйдет в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Вопреки подозрениям фанатов, генеративный ИИ в разработке игры не задействован.

Теги: graveyard keeper, lazy bear games, tinybuild, симулятор
