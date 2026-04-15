Сохраняющийся бум ИИ позволил ASML поднять прогноз по выручке на текущий год

Крупнейший в мире поставщик литографических сканеров для изготовления чипов — нидерландская компания ASML, отчитывается о результатах квартала в числе первых представителей полупроводниковой отрасли. Свежий квартальный отчёт компании вдохновил инвесторов, поскольку она не видит предпосылок для снижения спроса на своё оборудования и поднимает прогноз по выручке на текущий год.

Прежде всего, выручка ASML по итогам первого квартала достигла 8,8 млрд евро и превысила ожидания рынка (8,5 млрд евро), увеличившись в годовом сравнении примерно на 13 %. Чистая прибыль в размере 2,8 млрд его также оказалась заметно выше прогнозной величины (2,5 млрд евро), увеличившись на 17 %. Если ранее ASML рассчитывала по итогам всего текущего года выручить от 34 до 39 млрд евро, то теперь диапазон сместился вверх до 36–40 млрд евро. Генеральный директор Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) заявил: «Прогноз по росту полупроводниковой отрасли продолжает укрепляться, ведомый растущими объёмами инвестиций в инфраструктуру ИИ».

По словам главы ASML, спрос продолжает превышать предложение, а клиенты компании ускоряют расширение своих производственных мощностей в текущем году и последующих, опираясь на долгосрочные контракты со своими клиентами. Считается, что те же производители памяти теперь берут с заказчиков крупные авансовые платежи и заключают многолетние контракты, рассчитывая использовать полученные от них деньги для расширения производства памяти, а также опираясь на более стабильные закупки со стороны клиентов по условиям долгосрочных контрактов.

Впервые ASML не стала раскрывать объёмы заказов со стороны клиентов на поставку оборудования. Руководство компании просто ограничилось комментариями, что объёмы заказов сейчас достаточно высоки. Инвесторам, безусловно, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к изменениям в отчётности ASML, но они иногда случаются. Например, Apple несколько лет назад перестала раскрывать количество проданных iPhone, но сделала это, осознавая тенденцию к сокращению продаж, хотя в денежном выражении они продолжали расти.

ASML решила отучать инвесторов от демонстрации количества заказов постепенно, на минувшей квартальной конференции отметив, что способна поставить до конца 2027 года до 80 литографических сканеров класса EUV с низким значением числовой апертуры (low-NA), если того потребует спрос. Аналитики Barclays рассчитывали на квоту в 90 таких сканеров, поэтому для них откровения ASML стали источником некоторого разочарования. В текущем году компания сможет поставить 60 подобных EUV-сканеров, что на четверть больше прошлогоднего количества.

Высокий спрос на память нашёл подтверждение в свежей отчётности ASML. Компания отметила, что 51 % своей выручки в первом квартале она получила от реализации оборудования для нужд производителей памяти. В предшествующем квартале данная доля не превышала 30 %, поэтому прогресс очевиден. Кроме того, Южная Корея с её сосредоточением двух крупнейших производителей памяти в географическом срезе обеспечила 45 % всей выручки ASML, тогда как Тайвань обеспечил только 23 %. Зато Китай под натиском ограничений снизил долю выручки с 36 до 19 % всего за пару кварталов.

Как отметил глава ASML, в обозримом будущем компания не сможет удовлетворить весь спрос на свою продукцию: «Это создаёт серьёзные ограничения на конечных рынках от ИИ до мобильных устройств и ПК». Вопреки прежним ожиданиям, ASML также рассчитывает увеличить выручку от реализации литографических сканеров, соответствующих поколению до внедрения EUV. Ранее считалось, что оборудование для иммерсионной литографии на фоне санкций в отношении Китая будет приносить меньше выручки, но теперь компания ожидает, что она останется на прежнем уровне.