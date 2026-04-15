Марк Цукерберг «перенёс свой рабочий стол» в лабораторию ИИ

Гендиректор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) «практически перенёс свой рабочий стол и сидит в лаборатории искусственного интеллекта <..> и весь день пишет код», — рассказала накануне изданию Semafor World Economy президент компании Дина Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick). Пост президента и вице-председателя совета директоров она заняла в январе 2026 года.

«Думаю, он настолько убеждён в необходимости понимать это на таком уровне, чтобы по-настоящему задуматься, как сделать нашу модель максимально эффективной», — рассказала госпожа Маккормик. Её карьера развивалась от банка Goldman Sachs до заместителя советника по стратегии национальной безопасности при президенте Дональде Трампе (Donald Trump), но ей пришлось адаптироваться к головокружительному темпу работы в Meta✴.

«В Кремниевой долине или как минимум в Meta✴ я увидела, всё происходит намного, намного быстрее, чем когда я работала в правительстве или даже на Уолл-стрит», — отметила она. На вопрос о недавних решениях суда по поводу юридической ответственности Meta✴ за вред, который компания причинила психическому здоровью подростков, она ответила: «К этим вердиктам мы относимся с уважением, но не согласны с ними и намерены подавать апелляцию. <..> Я видела, насколько серьёзно руководство компании относится к этому вопросу, чтобы не допускать вредного контента и, что наиболее важно, чтобы родители имели возможность влиять на ситуацию».