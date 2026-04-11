Meta✴ не смогла отвертеться от очередного иска по поводу зависимости подростков от социальных сетей

Сегодня Верховный суд штата Массачусетс постановил, что социальная сеть Instagram✴ специально разработана компанией Meta✴, чтобы вызывать зависимость у детей и подростков. Это один из тысяч исков, поданных частными лицами, муниципалитетами, штатами и школьными округами по всей стране с целью привлечения Meta✴ и других социальных платформ к ответственности за преднамеренное формирование зависимости у молодых пользователей.

Meta✴ и Google, доминирующие на американском рынке цифровой рекламы, в последнее время оказались ответчиками по множеству похожих судебных исков. Все иски оформлены с целью обойти статью 230 «Закона о пристойности коммуникаций», принятого на заре интернета в 1996 году, который защищал сайты от ответственности за размещённый пользователями контент, наделяя их лишь ролью модераторов. Такие компании, как TikTok и Snap, также оказались в затруднительном положении.

В своём сегодняшнем заключении суд штата Массачусетс отверг применимость статьи 230 в иске против Meta✴ и единогласно постановил, что «вред был причинён самими действиями Meta✴, либо путём создания платформы социальных сетей, которая использует уязвимость развития детей, либо путём целенаправленного введения потребителей в заблуждение относительно безопасности платформы Instagram✴».

В иске утверждалось, что такие функции Instagram✴, как push-уведомления, «лайки» пользовательских постов и бесконечная прокрутка, были разработаны для извлечения прибыли из психологической уязвимости подростков и их «страха упустить что-то важное». Внутренние исследования Meta✴ показывали, что платформа вызывает привыкание и вредит детям, однако высшее руководство отвергло изменения, которые могли бы оздоровить ситуацию.

Это решение последовало за знаковым судебным процессом, в ходе которого жюри присяжных в Лос-Анджелесе 25 марта признало Meta✴ и Google виновными в халатности за разработку платформ социальных сетей, вредных для молодёжи. Компаниям придётся выплатить в общей сложности $6 млн женщине, которая пристрастилась к социальным сетям в детстве. Другое жюри днём ​​ранее оштрафовало Meta✴ на $375 млн по обвинению во введении пользователей в заблуждение относительно безопасности Facebook✴ и Instagram✴ и в содействии сексуальной эксплуатации детей на этих платформах.

Ещё 34 штата ведут аналогичные дела против Meta✴ в федеральном суде. Meta✴ отрицает обвинения и заявляет, что компания предпринимает обширные шаги для обеспечения безопасности подростков на своих платформах.