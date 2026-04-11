Meta✴ не смогла отвертеться от очередного иска по поводу зависимости подростков от социальных сетей

Сегодня Верховный суд штата Массачусетс постановил, что социальная сеть Instagram специально разработана компанией Meta, чтобы вызывать зависимость у детей и подростков. Это один из тысяч исков, поданных частными лицами, муниципалитетами, штатами и школьными округами по всей стране с целью привлечения Meta и других социальных платформ к ответственности за преднамеренное формирование зависимости у молодых пользователей.

Источник изображения: unsplash.com

Meta и Google, доминирующие на американском рынке цифровой рекламы, в последнее время оказались ответчиками по множеству похожих судебных исков. Все иски оформлены с целью обойти статью 230 «Закона о пристойности коммуникаций», принятого на заре интернета в 1996 году, который защищал сайты от ответственности за размещённый пользователями контент, наделяя их лишь ролью модераторов. Такие компании, как TikTok и Snap, также оказались в затруднительном положении.

В своём сегодняшнем заключении суд штата Массачусетс отверг применимость статьи 230 в иске против Meta и единогласно постановил, что «вред был причинён самими действиями Meta, либо путём создания платформы социальных сетей, которая использует уязвимость развития детей, либо путём целенаправленного введения потребителей в заблуждение относительно безопасности платформы Instagram».

В иске утверждалось, что такие функции Instagram, как push-уведомления, «лайки» пользовательских постов и бесконечная прокрутка, были разработаны для извлечения прибыли из психологической уязвимости подростков и их «страха упустить что-то важное». Внутренние исследования Meta показывали, что платформа вызывает привыкание и вредит детям, однако высшее руководство отвергло изменения, которые могли бы оздоровить ситуацию.

Это решение последовало за знаковым судебным процессом, в ходе которого жюри присяжных в Лос-Анджелесе 25 марта признало Meta и Google виновными в халатности за разработку платформ социальных сетей, вредных для молодёжи. Компаниям придётся выплатить в общей сложности $6 млн женщине, которая пристрастилась к социальным сетям в детстве. Другое жюри днём ​​ранее оштрафовало Meta на $375 млн по обвинению во введении пользователей в заблуждение относительно безопасности Facebook и Instagram и в содействии сексуальной эксплуатации детей на этих платформах.

Ещё 34 штата ведут аналогичные дела против Meta в федеральном суде. Meta отрицает обвинения и заявляет, что компания предпринимает обширные шаги для обеспечения безопасности подростков на своих платформах.

Материалы по теме
Суд в США впервые обязал Google и Meta✴ выплатить $6 млн пользователю по делу о зависимости от соцсетей
Meta✴ врала насчёт безопасности Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp для детей — суд назначил штраф в $375 млн
Meta✴, TikTok и YouTube ответят в суде по делу о молодёжной зависимости от соцсетей
Пользователи Instagram✴ теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети
Теги: судебное разбирательство
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
Resident Evil Requiem стала первой игрой 2026 года с Denuvo, которую полноценно взломали пираты
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы
Xiaomi представила доступного конкурента MacBook Pro на процессоре Intel Panther Lake
Microsoft упростила структуру Windows Insider — меньше каналов и переключение между ними без необходимости чистой установки 4 ч.
Новая статья: NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager — когда футбол был настоящим. Рецензия 9 ч.
Инсайдеры: спустя семь лет после Metro Exodus новая Metro наконец готова к анонсу 11 ч.
Исследователи c помощью ИИ превратили обычные умные часы в систему точного отслеживания движений руки 11 ч.
Страница Rust 2 появилась в Steam, но разработчики тут ни при чём 14 ч.
Microsoft заверила, что исправила все ошибки Windows 11 25H2 — по крайней мере известные 15 ч.
Google внедрила сквозное шифрование в Gmail на Android и iOS, но не для всех 15 ч.
После года жалоб игроков разработчики Dune: Awakening всё-таки сделают PvP полностью опциональным 15 ч.
Утилиты CPU-Z и HWMonitor подменили вредоносами на официальном сайте — разработчики уже всё исправили 18 ч.
Лунная миссия Artemis II подошла к концу — корабль Orion с астронавтами вернулся на Землю 30 мин.
Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается 43 мин.
За первые пять лет ИИ-бума спрос на память вырастет в 625 раз, как считает глава Dell 2 ч.
В США арестован подозреваемый в попытке поджога дома главы OpenAI Сэма Альтмана 2 ч.
Учёные предложили неожиданный способ регистрации гравитационных волн — такой простой, что даже не верится 3 ч.
Qualcomm не уверена в способности Samsung выпускать для неё 2-нм чипы с нужным качеством 3 ч.
Intel поставит Google несколько поколений Xeon и IPU 10 ч.
Big Battlemage наконец предстал на фото: в Сети показали разборку видеокарты Intel Arc Pro B70 15 ч.
«Удачи вам в ваших сборках!»: EK Water Blocks подняла цены на компоненты для систем жидкостного охлаждения 15 ч.
На падающем рынке смартфонов Apple нарастила поставки iPhone и выбилась в лидеры 15 ч.