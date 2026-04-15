Google начала расширять персонализацию Gemini

В начале года Google представила функцию «Персональный интеллект» (Personal Intelligence), которая позволяет чат-боту Gemini добавлять в контекст беседы с пользователем всю информацию, которой этот пользователь делился с сервисами Google. Теперь аудитория этой функции существенно расширится.

«Персональный интеллект» анализирует контент и историю работы пользователя с такими сервисами как Gmail, «Фото», YouTube и «Поиск», извлекая наиболее подходящие данные, чтобы удовлетворять его запросы. Так, ИИ может самостоятельно определить марку и модель автомобиля, чтобы ответить на вопросы о шинах для него. Эти сведения он может почерпнуть, например, в «Google Фото», а если самостоятельно найти соответствующую информацию не получается, система может попросить пользователя заполнить пробелы.

Первоначально доступ к «Персональному интеллекту» был ограничен только подписчиками платных тарифов AI Pro и AI Ultra в США, но сейчас функция станет доступной по всему миру за исключением Швейцарии, Великобритании и стран Европейской экономической зоны. Помимо дорогих тарифов, воспользоваться предложением смогут подписчики демократичного AI Plus, а заработает функция на всех языках, которые поддерживает Gemini.

В перспективе подключиться к «Персональному интеллекту» смогут и пользователи, которые вообще не оформили какой-либо платной подписки — первыми доступ в расширенной персонализации получат американцы, а вслед за ними и обладатели всех остальных бесплатных аккаунтов. Точную дату в Google не назвали, но пообещали, что аудитория пользователей функции на бесплатных тарифах расширится в ближайшие недели.