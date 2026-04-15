Еврокомиссия сочла плату WhatsApp за доступ конкурирующих ИИ равносильной запрету

Европейская комиссия заявила, что мартовское изменение условий доступа к WhatsApp для конкурирующих ИИ-сервисов не сняло антимонопольных претензий к Meta. По предварительной оценке регулятора, плата за доступ даёт тот же эффект, что и прямой запрет, поэтому компания получила второе уведомление о претензиях, а комиссия рассматривает временные обеспечительные меры.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Тереса Рибера (Teresa Ribera) заявила, что замена прямого правового запрета платой, дающей сходный эффект, не меняет предварительной позиции регулятора: комиссия по-прежнему исходит из того, что поведение Meta, по всей видимости, представляет собой злоупотребление доминирующим положением. Расследование продолжается с октября прошлого года, когда Meta изменила условия доступа для других поставщиков ИИ-сервисов. Тогда конкуренты выразили опасение, что могут лишиться доступа к WhatsApp.

Второе уведомление о претензиях последовало за мартовским заявлением Meta о том, что компания заменила запрет новым порядком взимания платы. Тогда Meta утверждала, что эти изменения в Европе должны дать комиссии время, необходимое для завершения расследования. Компания также настаивает, что сектор ИИ остаётся высококонкурентным, а конкурирующие ИИ-сервисы по-прежнему доступны пользователям через магазины приложений, поисковые системы, почтовые службы и операционные системы.

Представитель Meta Джошуа Брекман (Joshua Breckman) заявил в ответ на новое уведомление о претензиях, что Еврокомиссия своим решением позволит некоторым из крупнейших компаний бесплатно пользоваться платным сервисом WhatsApp Business. По его словам, обеспечительные меры пойдут на пользу OpenAI и во вред потребителям.

Теги: me, whatsapp, еврокомиссия, европа, ии
