Аналитики уверены, что Apple не будет по...
реклама
Аналитики уверены, что Apple не будет повышать цены на Mac, чтобы перетянуть пользователей ПК

Аналитики полагают, что Apple, возможно, проводит весьма нехарактерную для себя политику в погоне за ускоренным ростом. Компания, похоже, готова в некоторой степени пожертвовать своей традиционно высокой рентабельностью, чтобы увеличить долю рынка. Это создаёт огромные возможности — по мнению экспертов, удвоение числа пользователей Mac в течение следующего десятилетия «безусловно достижимо».

В настоящее время технологическая индустрия испытывает сильнейшее давление из-за резкого роста стоимости памяти, вызванного спросом на инфраструктуру для работы искусственного интеллекта. В то время как большинство производителей ПК, похоже, перекладывают издержки на потребителей в виде повышения цен, Apple пока сопротивляется этому. Неясно, как долго это может продлиться, поскольку исторически наценка компании составляла стабильные 37-38 %.

Аналитик Хорас Дедью (Horace Dediu) считает, что компания, возможно, решила отдать приоритет росту в то время, когда многие из её конкурентов испытывают трудности. Его коллега Джей Голдберг (Jay Goldberg) также полагает, что Apple использует ситуацию, чтобы увеличить долю рынка, полагаясь на новые доходы от сервисов для балансировки бюджета.

Apple платит высокую цену за микросхемы памяти, что, по мнению Голдберга, является «частью преднамеренной стратегии компании по ужесточению условий для своих конкурентов», которая «не обойдётся Apple дёшево». Он прогнозирует, что валовая маржа Apple может снизиться до уровня около 30 %.

Тем не менее, Голдберг уверен, что компания сможет компенсировать часть этих потерь за счёт увеличения доли рынка, так как новые владельцы ПК Apple, вероятно, будут вынуждены подписываться на более дорогие тарифные планы компании. На сегодняшний день количество пользователей Mac составляет порядка 260 миллионов. Эксперты полагают, что удвоение этой базы, «безусловно является достойной и достижимой целью в течение следующего десятилетия».

По мнению журналистов издания 9to5Mac, нынешние условия в отрасли представляют собой «идеальный шторм для конкурентов, и удивительно низкая цена MacBook Neo является убедительным доказательством того, что компания решила в полной мере воспользоваться уникальной возможностью ускорить рост». Эта уверенность подкрепляется возможностью наверстать упущенное за счёт продаж услуг, которые традиционно являются чрезвычайно прибыльным бизнесом для Apple.

Теги: apple, маржа, потребитель, прогноз
apple, маржа, потребитель, прогноз
