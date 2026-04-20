Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Кризис на рынке оперативной памяти утихать не собирается. Цены на модули DDR5 за последний год выросли в 4–5 раз и закрепились на этом уровне. Сейчас наблюдается некоторое затишье, но участники рынка в один голос говорят, что это лишь временная передышка: память, скорее всего, продолжит дорожать, а нормализации до 2027–2028 года, когда начнут вводиться новые фабрики, ждать не стоит. Иными словами, эпоха относительно доступной DDR5 закончилась. Поэтому тем, кто собирает систему прямо сейчас, приходится выбирать: либо отложить покупку до лучших времён, либо искать способы сэкономить, не убивая при этом производительность.

Ранее мы уже показывали, что современный игровой или рабочий ПК на базе Ryzen вовсе не обязательно оснащать 32 Гбайт памяти. Для большинства задач хватает и 16 Гбайт — при правильной конфигурации потери производительности не превышают 5–7 %. Если такой вариант экономии вам подходит, можно обратиться к нашим прошлым тестам.

Но что делать, если 32 Гбайт — это обязательный минимум? Тогда остаётся другой путь: отказаться от «золотого стандарта» DDR5-6000 с низкой латентностью и посмотреть в сторону более доступных модулей с меньшей частотой. Именно этот путь активно продвигала сама AMD при анонсе свежих процессоров с технологией 3D V-Cache. Компания прямо заявляла: с Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 7 9800X3D и особенно с новым Ryzen 7 9850X3D совсем не обязательно гоняться за быстрой и дорогой памятью. Увеличенный на 64 Мбайт L3-кеш третьего уровня якобы настолько эффективно снимает нагрузку с подсистемы памяти, что даже DDR5-4800 почти не уступает геймерской DDR5-6000. По оценкам самой AMD, разница в среднем FPS в играх в этом случае укладывается в скромные 1–2 %.

Звучит всё это очень соблазнительно, ведь комплекты 2×16 Гбайт DDR5-4800/5200/5600 на чипах Micron или Samsung стоят как минимум на 15 % дешевле популярных наборов DDR5-6000 на чипах SK hynix с низкими таймингами. Однако тезис про минимальное влияние скорости памяти на производительность звучит сомнительно. Наши тесты памяти с процессорами серии Ryzen обычно показывали другую картину: быстрая DDR5 с низкими задержками всегда даёт заметный прирост. Эта закономерность наблюдалась и на CPU с увеличенным L3-кешем, особенно в тех проектах, где важна не только пропускная способность, но и латентность. Поэтому заявление AMD, при всей его привлекательности, требует серьёзной практической проверки. Которой мы и займёмся в данной статье.

Чтобы понять, с чем на самом деле придётся столкнуться владельцам Ryzen 7 9850X3D (и других X3D-процессоров), которые решат сэкономить на скорости памяти, мы взяли в федеральной сети DNS пять недорогих комплектов 2×16 Гбайт разных производителей с разными частотами (от 4800 до 5600 МГц) и на разных чипах (Micron или Samsung). И все их мы собираемся сравнить с «эталонной» элитной DDR5-6000 CL26 на чипах SK Hynix A-die — той самой, которую до сих пор рекомендуют для максимальной производительности игровых систем на платформе AMD.

Результаты обещают быть интересными. Если AMD права, то многие смогут сэкономить тысячи рублей без ощутимой потери в играх. А если нет — мы честно покажем, насколько именно дешёвая память бьёт по производительности — 1 % это или всё-таки на порядок больше. Кроме того, вполне возможно, все проблемы можно решить разгоном. Поэтому мы отдельно проверим, можно ли недорогие модули заставить работать в рекомендованном для Ryzen режиме DDR5-6000, и насколько этот приём будет эффективен с точки зрения быстродействия.

Итак, давайте познакомимся с участниками тестирования. Коротко выбранные комплекты описаны в таблице.

Далее мы поговорим об особенностях всей этой памяти подробнее, но предварительно оговоримся, что производители оставляют за собой право менять аппаратную основу своих продуктов, ведь она нигде явным образом не оговаривается. И с недорогими комплектами, непритязательные характеристики которых оставляют много пространства для различного рода манипуляций, это периодически происходит. Иными словами, не удивляйтесь, если через некоторое время какой-то из протестированных нами продуктов поменяет свою начинку и потребительские качества. Тем более, что текущее состояние рынка провоцирует производителей на проявление исключительной гибкости в своей стратегии.

⇡#Комплект Adata DDR5-4800 2×16 Гбайт (AD5U480016G-DT)

Это «базовая» DDR5-память от Adata с минимально возможной скоростью DDR5-4800, которая поставляется как в виде единичных модулей, так и парами. В нашем случае на тестировании оказался комплект из двух модулей по 16 Гбайт.

Эта память ожидаемо демонстрирует торжество экономии. Речь не только не идёт о каких-либо радиаторах, но и модули не имеют даже профилей XMP/EXPO. Впрочем, номинальные тайминги прошиты в SPD, и это — 40-39-39-77, что полностью соответствует спецификации JEDEC. Штатное напряжение тоже полностью соответствует стандарту — 1,1 В. Это значит, что модули можно использовать без какой-либо настройки: вставил — и поехали. Полностью набор настроек в платформе AM5 в этом случае получается таким.

Естественно, с такими таймингами смогут работать модули на совершенно любых чипах, и Adata подошла к их сборке с мыслью, что здесь можно использовать буквально что угодно. В результате компонентная база этого комплекта представляет собой причудливый микс из разных чипов довольно сомнительного внешнего вида. Во-первых, они имеют «двойную» маркировку: изначально они отмаркированы как Micron, но поверх нанесена маркировка SpecTek — суббренда Micron, через который реализуются остатки и микросхемы «второго сорта». Но есть ещё и во-вторых — установленные в пределах одного модуля чипы относятся к разным сериям.

Раньше такую «сборную солянку» можно было встретить лишь у дешёвой китайской памяти, которая собирается на кустарных производствах перепаиванием чипов с бракованных или б/у модулей. Но похоже, что кризис памяти довёл до похожей практики и компании калибра Adata. Впрочем, в защиту тайваньского производителя стоит отметить, что чипы с маркировкой D8DDW и Z8DFD основываются на одних и тех же ядрах Micron G-Die, имеют одинаковые спецификации и даже формально рассчитаны на режим DDR5-5600. Разница же в том, что часть чипов относится к категории «инженерных образцов», которые не проходят полноценного тестирования у производителя и поставляются без гарантии.

И это даёт основания надеяться, что рассматриваемый комплект Adata можно будет несколько разогнать. К тому же используемая в модулях печатная плата имеет вполне породистое происхождение. На ней, например, есть разводка под RGB-подсветку, а значит, такие же платы Adata использует и в более дорогих оверклокерских продуктах.

Практическая проверка этой гипотезы дала довольно неожиданный результат: комплект Adata DDR5-4800 смог стабильно работать даже в режиме DDR5-6000, нужно лишь подобрать правильное напряжение и не пережимать тайминги. Здесь важно учитывать, что чипы Micron реагируют на повышение питающих напряжений VDD/VDDQ совсем не так, как оверклокерские SK hynix A-die. Улучшение их частотного потенциала происходит лишь до определённого предела, а затем стабильность падает из-за локального перегрева. И в нашем случае лучший результат был достигнут при напряжении 1,2 В. В этом состоянии память оказалась стабильна на частоте 6000 МГц с таймингами 38-42-42-86.

На скриншоте можно увидеть полный набор настроек. Разгоняя модули, мы старались оптимизировать не только первичные, но и остальные тайминги. И по полученным после оптимизации числам понятно, что разгон не слишком приближает характеристики памяти Adata к возможностям решений на микросхемах SK hynix. Тем не менее, не стоит обесценивать полученный результат: по сравнению с режимом по умолчанию частота и тайминги улучшены кардинально.

⇡#Комплект Apacer Panther DDR5-5200 2×16 Гбайт (AH5U32G52C5227BAA-2)

Несмотря на то, что рассматриваемый комплект Apacer Panther имеет очень демократичную стоимость, выглядит он как вполне серьёзная оверклокерская память. Эффект достигается за счёт довольно высоких чёрно-серебристых радиаторов с «хищным» дизайном. Однако не нужно забывать, что речь идёт всего лишь о модулях DDR5-5200, которые в иерархии производителя занимают самое нижнее место.

И тем не менее, такая память представляется более привлекательным вариантом по сравнению с простыми «голыми» комплектами DDR5. К тому же здесь производитель озаботился не только радиаторами, но ещё и профилями XMP/EXPO, позволяющими выставить более агрессивные, чем предусмотрено стандартом JEDEC, настройки в один клик. В частности, в случае выбора профиля EXPO в системе будет установлена следующая схема таймингов.

Это вполне соответствует спецификации, которая обещает работоспособность комплекта в режиме DDR5-5200 с таймингами 40-40-40-80 при немного повышенном напряжении 1,25 В. Впрочем, необходимость такого завышения напряжения вызывает сомнения, поскольку в режиме DDR5-4800, как следует из содержимого SPD, эти модули обязаны работать при 1,1 В, а их штатный режим всего лишь на 8 % быстрее по частоте. Так что скорее всего речь идёт о некоторой перестраховке производителя и придании модулям дополнительного оверклокерского флёра.

К сожалению, радиаторы не дают посмотреть на чипы, используемые в основе модулей, но про них известно две вещи. Во-первых, их производитель — Micron, а во-вторых, по словам Apacer, они «тщательно отобраны для лучшей совместимости».

При этом о возможностях разгона Apacer ничего определённого не говорит, хотя на теплорассеивателях компания совершенно точно не экономила — они представляют собой толстые алюминиевые пластины, которые примыкают к чипам через теплопроводящую прокладку.

Впрочем, на практике охлаждение чипов пусть и помогает в разгоне, но определяющим параметром всё-таки является качество самих микросхем. И в случае Apacer Panther DDR5-5200 оно оказалось достаточным для того, чтобы модули могли работать в оптимальном для платформы AM5 режиме DDR5-6000. Причём для этого не пришлось повышать напряжение — результат был достигнут при штатных 1,25 В. А тайминги при этом ужались даже сильнее, чем у других комплектов на чипах Micron — до формулы 36-40-40-60.

Выбор более высокого напряжения этот результат не улучшает, но в любом случае комплект Apacer Panther позволил задействовать наиболее агрессивные тайминги среди всех вариантов на чипах Micron. Тайминг tRFC (продолжительность полного цикла обновления строки памяти), который в системах на Ryzen существенно влияет на быстродействие, у этих модулей удалось снизить до 800 тактов. И более того, к тому же с ними вышло отключить настройку Gear Down Mode, то есть перевести подсистему памяти в форсированный режим, в котором контроллер выдаёт команды каждый такт, а не один раз за два такта.

⇡#Комплект G.Skill Aegis 5 DDR5-5200 2×16 Гбайт (F5-5200J4040A16GX2-IS)

В ассортименте G.Skill модули серии Aegis 5 занимают самое младшее положение, а 5200 МГц — минимальное значение частоты DDR5, которая для них возможна. Значит, попавший в наши руки комплект Aegis 5 DDR5-5200 — память начального уровня, какой она должна быть в понимании G.Skill. И надо сказать, это не самый плохой вариант из возможных. Пусть производитель и не обещает агрессивных таймингов, но зато у комплекта есть облегчающие настройку профили XMP/EXPO, а ещё на всю память G.Skill распространяется пожизненная фирменная гарантия — редкость в этом ценовом сегменте.

Внешне модули G.Skill Aegis 5 выглядят очень эффектно, особенно на фотографиях. Кажется, что это настоящая оверклокерская память, снабжённая системой охлаждения в виде красочных теплорассеивающих пластин. Но обольщаться не следует, ведь речь идёт о бюджетном продукте. И то, что на первый взгляд кажется радиаторами, на самом деле — простые декоративные наклейки из ПВХ-плёнки, которые вряд ли помогают теплоотводу.

Согласно спецификации, рассматриваемый комплект рассчитан на работу в режиме DDR5-5200 со схемой таймингов 40-40-40-83 при напряжении 1,1 В, которое закреплено для DDR5 стандартом JEDEC. Именно эти параметры и внесены в имеющийся профиль XMP/EXPO. При его активации в BIOS в системе на базе процессора Ryzen настройки получаются такими.

Фактически, в таймингах нет почти никаких отличий от рассмотренного выше комплекта Apacer Panther, но модули G.Skill Aegis 5 не требуют завышения напряжений, что положительно сказывается на температурах и энергопотреблении.

При этом речь в данном случае всё-таки идёт о довольно оригинальном продукте. Дело в том, что в то время, как большинство дешёвых модулей DDR5 основывается на чипах производства Micron, в комплекте G.Skill Aegis 5 применены микросхемы Samsung E-die. Впрочем, само по себе это не плюс и не минус. Считается, что чипы Samsung в среднем немного хуже разгоняются по частоте, поскольку производятся по более старому техпроцессу, но в действительности куда большее значение имеет градация конкретных чипов, которые закупает производитель.

И у рассматриваемого комплекта G.Skill Aegis 5 DDR5-5200 с этим, судя по всему, всё в порядке. Он, как и память на чипах Micron, без проблем заработал в режиме DDR5-6000. Причём даже с более низким таймингом tCL, равным 34. Однако для обеспечения стабильности напряжение пришлось поднять сильнее, чем у других комплектов из этого тестирования, — до 1,35 В. Чипы Samsung, в отличие от Micron, к этому относятся довольно благосклонно и масштабируют свои возможности без сюрпризов.

Итоговая формула первичных таймингов, применимая для комплекта G.Skill при его разгоне до состояния DDR5-6000, получила вид 34-44-44-64, то есть, несмотря на довольно агрессивный тайминг tCL, задержки tRCD и tRP оказались относительно рыхлыми. Не слишком воодушевляет и значение tRFC, которое пришлось ослабить до 864.

Но тем не менее, оптимальная частота 6000 МГц модулям покорилась, и это в любом случае выглядит для комплекта с номинальным режимом DDR5-5200 неплохим достижением.

⇡#Модули Apacer DDR5-5600 16 Гбайт (FL.16G2C.PKH)

Для полноты картины мы решили протестировать «самодельный» комплект DDR5, составленный из пары модулей, приобретённых по одному. В большинстве случаев это почти не даёт никакой дополнительной экономии, но иногда таким образом можно получить память с лучшими характеристиками. Так вышло и у нас: за цену 32-Гбайт комплектов DDR5-4800/5200 в продаже нашлись два модуля Apacer DDR5-5600 объёмом по 16 Гбайт с частотой, максимально приближенной к рекомендуемому AMD «золотому стандарту» DDR5-6000.

Внешне модули Apacer DDR5-5600 выглядят как бюджетная ноунейм память — это самые обычные планки памяти без украшательств, подсветки и дополнительного охлаждения. Тем не менее, такие модули продаются не «россыпью», а поставляется в индивидуальной упаковке, которая подчёркивает их происхождение от крупной и известной тайваньской компании.

Благородное происхождение накладывает отпечаток и на характеристики. Модули изготовлены в чётком соответствии со стандартом JEDEC: для частоты 5600 МГц они используют напряжение 1,1 В и схему таймингов 46-45-45-90, которая зашита в SPD. Поддержки профилей XMP/EXPO у этой памяти нет, но большинство Socket AM5-материнских плат без какой-либо дополнительной настройки способны взять настройки из SPD. В результате, по умолчанию эта память запускается со следующем набором параметров.

Хотя два модуля в данном случае не принадлежат одному комплекту, а взяты независимо, память прекрасно работает в двухканальном режиме, что закономерно, поскольку они идентичны по характеристикам и конструкции. А в их основе лежат одни и те же популярные кристаллы Micron, которые в данном случае вырезаны из полупроводниковых пластин и упакованы в микросхемы самой Apacer.

Очевидно, что рассматриваемая память, которая изначально рассчитана на частоту 5600 МГц, не должна иметь особых проблем и с работой в рекомендованном AMD скоростном режиме DDR5-6000, отстоящем от неё всего на шаг. При этом отсутствие радиаторов не должно внушать опасений, ведь при таком небольшом разгоне вряд ли придётся далеко уходить от номинального напряжения 1,1 В.

Всё это полностью подтвердилось на практике. С повышением напряжения до 1,2 В модули Apacer DDR5-5600 без проблем взяли частоту 6000 МГц. Однако, судя по всему, в такой памяти используются менее удачные чипы, чем в комплектах Apacer Panther, поскольку первичные тайминги пришлось ослабить до схемы 36-42-42-90, а снижение tRCD до 40 приводило к утрате системой стабильности.

Более того, в данном случае нам не удалось стабилизировать память при максимально возможной величине tREFI, то есть интервал обновления данных в ячейках при разгоне пришлось сделать чуть короче, чем у других протестированных вариантов памяти. Но это позволило сохранить значение tRFC на уровне 800 тактов. В итоге можно заключить, что в состоянии DDR5-6000 вполне работоспособна и подсистема памяти, составленная из двух отдельных модулей на чипах Micron, но оптимизированные тайминги могут оказаться чуть слабее, нежели у готовых комплектов из пар модулей. Хотя, вполне возможно, что это просто случайность.

⇡#Комплект Adata XPG Lancer Blade DDR5-5600 2×16 Гбайт (AX5U5600C4616G-DTLABBK)

Ещё один комплект DDR5-5600, попавший в наши руки, — это вариант геймерской памяти начального уровня, предлагаемой компанией Adata под маркой XPG. Серия Lancer Blade — самая простая среди многообразия таких продуктов, но тем не менее, входящие в неё модули обладают полноценными радиаторами, имеют профили XMP/EXPO и покрываются пожизненной гарантией. По сравнению с более дорогими комплектами тут не хватает разве только RGB-подсветки, но она у недорогих комплектов DDR5 не встречается вообще.

Серия Adata XPG Lancer Blade включает в себя большое число различных моделей, но у нас на тестировании ожидаемо оказалась самая дешёвая вариация, рассчитанная на режим DDR5-5600. Номинальные тайминги такой памяти — 46-45-45-90, рабочее напряжение — 1,1 В. Иными словами, несмотря на некоторые оверклокерские нотки в дизайне, в реальности этот комплект полностью соответствует стандарту JEDEC и с точки зрения характеристик идентичен простой памяти Apacer DDR5-5600, о которой говорилось в прошлом разделе.

Однако ко всему прочему у модулей XPG Lancer Blade есть профиль XMP/EXPO, в котором зашита та же стандартная схема задержек 46-45-45-90. Но зато эту память можно конфигурировать в AM5-системах как с помощью EXPO, так и с полностью автоматическими настройками, которые будут взяты из SPD. На практике при этом активируется следующий набор таймингов.

Хотя рассматриваемый комплект трудно заподозрить в высоком тепловыделении из-за низкого рабочего напряжения, радиаторы на этих модулях установлены вполне достойные. Они изготовлены из достаточно толстой алюминиевой пластины и контактируют с чипами через термопрокладку. При этом по высоте они почти не выходят за габариты стандартных модулей DIMM, и соответственно без труда поместятся под массивными или низкопрофильными системами охлаждения CPU.

В качестве элементной базы модули XPG Lancer Blade DDR5-5600 используют распространённые в бюджетном сегменте чипы Micron D-die. И это значит, что такая память может быть подвергнута некоторому разгону. По крайней мере, в режиме DDR5-6000 она заработать должна, тем более что благодаря радиаторам ей можно не бояться повышать напряжение (в разумных пределах).

У нашего экземпляра проблем с разгоном до 6000 МГц ожидаемо не возникло — для его покорения потребовалось фактически просто поменять частоту памяти в BIOS. А дополнительное повышение напряжения до 1,2–1,25 В, при котором чипы Micron наилучшим образом раскрывают свои возможности, позволило добиться стабильной работы со схемой первичных таймингов 36-40-40-52. И это — один из лучших результатов для недорогой памяти, собранной в этом тестировании.

В процессе оптимизации производительности модули XPG Lancer Blade спокойно перенесли снижение тайминга tRFC до 800 при максимальном значении tREFI, равном 65535. А ещё эта память, как и комплект Apacer Panther DDR5-5200, смогла работать при отключении функции Gear Down Mode. Таким образом можно резюмировать, что память Adata XPG Lancer Blade воплощает тот максимум, который можно выжать из современных модулей DDR5, основанных на чипах Micron.

⇡#В чём бюджетная DDR5 уступает дорогой?

К этому моменту уже понятно, что подавляющее большинство недорогих комплектов DDR5 основываются на чипах Micron и Samsung. Однако это не должно звучать как приговор: большинство бюджетных модулей, выпущенных брендами первого-второго эшелона, способны работать в режиме DDR5-6000, вне зависимости от того, какая номинальная частота написана на их этикетке. Казалось бы, этого должно быть достаточно, — ведь именно 6000-МГц память AMD называет «идеалом» для Ryzen 9000-й серии. Почему же энтузиасты продолжают переплачивать за модули DDR5-6000, построенные на чипах SK hynix?

Дело в том, что одной только частоты 6000 МГц для получения максимально быстрой подсистемы памяти недостаточно. Процессоры Ryzen (в том числе с 3D V-Cache) очень чувствительны не только к частоте, но и к задержкам памяти. И именно здесь модули на SK hynix (как A-die, так и M-die) показывают своё превосходство — с ними можно добиться значительно более агрессивных таймингов.

Например, лучшим вариантом формулы первичных таймингов среди всех проверенных нами недорогих комплектов в режиме DDR5-6000 стал 36-40-40-52. В то же время хорошая память на чипах SK hynix в том же частотном режиме легко возьмёт тайминги 30-36-36-48 и даже лучше. А разница по tRFC ещё более показательна. В то время как для памяти на чипах Micron в режиме DDR5-6000 этот тайминг удаётся ужать до примерно 800 тактов (задержка 266 нс), для памяти на микросхемах SK hynix достижимы вдвое более низкие значения. Для систем на базе Ryzen это — очень ощутимая разница.

Есть у памяти на чипах SK hynix и другие преимущества. Так, её возможности отлично масштабируются с ростом напряжений VDD/VDDQ. Повышая их, можно легко улучшить результаты разгона практически в любой ситуации. С памятью же на чипах Micron этот номер не проходит. У неё рост напряжения выше определённого порога (обычно в районе 1,2-1,25 В) приводит к потере стабильности, вызванной локальным перегревом кристаллов.

Отличной практической иллюстрацией того, насколько большая пропасть разделяет модули на чипах Micron/Samsung и SK hynix, может послужить комплект G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 2×16 Гбайт, который мы взяли для сравнения в качестве примера дорогой памяти. В номинальном режиме он имеет схему таймингов 26-36-36-96 и напряжение 1,45 В, но ещё более интересны его возможности ручной настройки. В частности, он сохраняет способность к стабильной работе и при отключённом Gear Down Mode и при снижении тайминга tRFC до 352 тактов. Подробнее с доступными для него таймингами можно ознакомиться на скриншоте — и здесь видно его кардинальное преимущество во величине почти каждой задержки.

Именно поэтому DDR5-6000 на SK hynix до сих пор считается для производительных систем на Ryzen фактически идеальным вариантом. Бюджетные комплекты на Micron и Samsung — отличный способ сэкономить, но это — лишь компромиссное решение, с которым максимальный уровень производительности не получить. В следующих разделах мы подробно изучим, насколько велика эта разница на практике. А в сводной таблице можно посмотреть на тайминги разной памяти, которые использовались в тестах после её разгона до состояния DDR5-6000 и необходимой оптимизации.

Adata DDR5-4800 Apacer Panther DDR5-5200 G.Skill Aegis 5 DDR5-5200 Apacer DDR5-5600 Adata XPG Lancer Blade DDR5-5600 G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 Чипы Micron Micron Samsung Micron Micron SK hynix Режим работы DDR5-6000 CL38 DDR5-6000 CL36 DDR5-6000 CL34 DDR5-6000 CL36 DDR5-6000 CL36 DDR5-6000 CL26 tCL-tRCD-tRP 38-42-42 36-40-40 34-44-44 36-42-42 36-40-40 26-36-36 tRFC 832 800 864 800 800 352 tREFI 65535 65535 65535 49152 65535 65535 GDM/PDN En/Dis Dis/Dis En/Dis En/Dis Dis/Dis Dis/Dis tRAS-tRC-tRTP 86-128-12 60-124-12 64-132-12 90-132-12 52-108-12 48-76-12 tWTRS-tWTRL-tWR 6-22-48 6-20-48 2-20-48 8-24-48 6-22-48 2-12-48 tRRDS-tRRDL-tFAW 8-14-32 8-12-32 8-8-32 8-15-32 8-8-32 4-8-32 tRDWR-tWRRD 21-8 17-8 21-8 18-8 19-8 14-2 tRDRDSCL-tWRWRSCL 8-16 8-18 8-8 8-23 8-16 6-2 tRDRDSC/SD/DD 1-1-1 1-1-1 1-1-1 1-1-1 1-1-1 1-1-1 tWRWRSC/SD/DD 1-1-1 1-1-1 1-1-1 1-1-1 1-1-1 1-1-1

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Чтобы ответить на все возникшие вопросы, фактически нужно провести два независимых тестирования. В первом — сравнить производительность системы на базе процессора Ryzen c технологией 3D V-Cache в паре с бюджетными комплектами DDR5-4800/5200/5600 и с дорогим комплектом DDR5-6000 при использовании настроек по умолчанию. А во втором — проверить, усугубляется или, напротив, нивелируется этот разрыв в случае, если различные по цене комплекты памяти разгоняются до состояния DDR5-6000 и настраиваются вручную. Но мы решили оба эти тестирования совместить, поскольку в этом случае можно будет получить дополнительную информацию — увидеть, насколько продуктивным является разгон недорогой памяти и стоит ли получаемый эффект потраченных на его достижение усилий.

Основой тестовой системы был выбран старший восьмиядерный Ryzen 7 9850X3D — тот самый процессор, который, согласно утверждениям AMD, почти не страдает от недостатков подсистемы памяти из бюджетных планок. В целом же конфигурация включала следующий набор комплектующих.

Процессор:

AMD Ryzen 9 9950X3D (Raphael, 16 ядер, 4,3-5,7 ГГц, 128 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнская плата: MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

Память: Adata AD5U480016G-DT (DDR5-4800 2×16 Гбайт); Adata XPG Lancer Blade AX5U5600C4616G-DTLABBK (DDR5-5600 2×16 Гбайт); Apacer Panther AH5U32G52C5227BAA-2 (DDR5-5200 2×16 Гбайт); Apacer FL.16G2C.PKH (DDR5-5600 2×16 Гбайт); G.Skill Aegis 5 F5-5200J4040A16GX2-IS (DDR5-5200 2×16 Гбайт); G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR (2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Тестирование проходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался графический драйвер GeForce 581.57 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

AIDA64 Engineer 7.20.6800 – тест подсистемы памяти Cache and Memory Benchmark.

Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Cinebench 2024 — стандартный бенчмарк для оценки скорости рендеринга на CPU в Redshift — движке, который используется пакетом Maxon Cinema 4D.

FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 4.2.0.

Игры:

Anno 1800. Настройки графики: DirectX12, Graphics Quality = Ultra High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Battlefield 6. Настройки графики: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Upscaling Technique = Off, Future Frame Rendering = Off.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra, Horizontal FOV = 100.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

The Outer Worlds 2. Настройки графики: Graphics Quality = Very High, Hardware Raytracing = On, Hardware Ray Traced Shadows = On, Field of View = 121.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

В первую очередь взглянем на реальную латентность и пропускную способность подсистемы памяти с помощью бенчмарка Aida64 Cachemem.

Чтобы лучше понимать результаты такого теста, нужно иметь в виду, что конструкция Ryzen предполагает использование для соединения чиплетов CCD и IOD шины Infinity Fabric с пропускной способностью 64 Гбайт/с, поэтому выйти за пределы этого значения при операциях чтения из памяти невозможно. С другой стороны, даже двухканальная DDR5-4800 способна выдавать данные со скоростью 76,8 Гбайт/с, поэтому низкая частота DDR5 проблемой с точки зрения пропускной способности являться не должна. Именно это можно видеть по практическим тестам: скорость чтения и копирования у DDR5-4800/5200/5600 и быстрой DDR5-6000 различается не так сильно.

Гораздо большее влияние на скорость подсистемы памяти могут оказать задержки. Недорогие комплекты DDR5 на чипах Micron и Samsung имеют довольно рыхлые тайминги даже для своей невысокой частоты. Поэтому в номинальном режиме память G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 с чипами SK hynix и агрессивными таймингами оказывается впереди. Сильнее всего это проявляется в случае записи в память, где ограниченная пропускная способность Infinity Fabric маскируется буферизацией и кешированием.

Впрочем, ситуация с задержками, как следует из результатов тестов при переводе недорогих комплектов в состояние DDR5-6000, вполне поправима. Ручная оптимизация параметров подсистемы памяти сближает практические показатели пропускной способности у разных комплектов, и дорогая память на чипах SK hynix перестаёт заметно выделяться.

Однако при измерении практической латентности ситуация немного иная. В номинальном режиме недорогая память Adata, Apacer и G.Skill сильно проигрывает оверклокерской DDR5-6000 от G.Skill — разрыв достигает внушительных 15 нс. В то же время оптимизация таймингов позволяет комплектам на чипах Micron и Samsung полностью стереть такую разницу и приблизиться по латентности к оверклокерскому комплекту DDR5-6000, работающему с настройками из профиля EXPO. Однако если подкрутить тайминги и у него, разрыв снова появляется, хотя и не такой существенный — порядка 6-9 нс.

Отдельно стоит отметить, что между различными недорогими вариантами памяти разница в Aida64 Cachemem не так уж и заметна. Даже в номинальном режиме все такие комплекты предлагают плюс-минус похожую производительность, несмотря на то что они относятся к различным разновидностям DDR5 с точки зрения частоты — DDR5-4800, DDR5-5200 или DDR5-5600. Впрочем, вполне вероятно, близость их результатов как раз и связана с использованием в основе тестовой платформы процессора Ryzen с увеличенным за счёт технологии 3D V-Cache кешем третьего уровня.

Другой синтетический тест — Geekbench 6 — показывает усреднённую производительность в распространённых вычислительных алгоритмах, и в нём разница между быстрым и медленными комплектами DDR5 выглядит довольно незначительной. Однако это справедливо лишь для случая, когда бюджетные комплекты переведены в режим DDR5-6000 и настроены вручную — разница в производительности оверклокерской памяти и простых комплектов DDR5-4800/5200/5600 при таком подходе снижается ниже 1-2 %. Если же память использовать с настройками по умолчанию — с её штатной частотой и довольно слабыми схемами таймингов — преимущество комплекта DDR5-6000 CL26 становится гораздо серьёзнее. Согласно многопоточному показателю Geekbench 6, он обеспечивает преимущество в быстродействии, доходящее до 4-5 %.

Впрочем, результаты синтетических тестов скорее говорят о правоте AMD — использование с Ryzen 7 9850X3D (и другими процессорами с 3D-кешем) медленной DDR5 с более низкой ценой не приводит к катастрофическому ухудшению производительности. Но окончательные выводы делать пока рано, сначала надо посмотреть на картину в реальных задачах и играх.

⇡#Производительность в приложениях

Судя по зависимости производительности от выбора памяти в приложениях, для систем, нацеленных на работу, выбирать комплекты из числа недорогих вполне допустимо, но нужно учитывать ряд нюансов.

В среднем дорогая DDR5-6000 на чипах SK hynix, если не углубляться в разгон и ручную настройку таймингов, позволяет получить преимущество по сравнению с простыми комплектами на уровне 2,5 %. При этом разброс производительности, который наблюдается при использовании разных вариантов DDR5-4800/5200/5600 находится в пределах 1-2 %, и выпадает из общей массы разве только самая простая DDR5-4800 от Adata, хотя и она не выглядит непоправимо плохим вариантом для процессоров Ryzen X3D. Даже при самой чувствительной к скорости памяти нагрузке — архивации, этот комплект затормаживает процесс лишь на 8 %, если сравнивать с наиболее передовой DDR5-6000 CL26.

Но картина меняется, когда происходит переход к ручной настройке модулей памяти. Если говорить о недорогих комплектах памяти, то их переключение в состояние DDR5-6000 с попутным усилением таймингов поднимает производительность в приложениях в среднем на 3-4 %. Это позволяет в целом добиться даже более высоких результатов, чем можно получить с дорогой DDR5-6000 CL26, если её использовать с автоматическими настройками, взятыми из профиля EXPO.

Причём эта самая память DDR5-6000 CL26, представленная в нашем тестировании комплектом G.Skill Trident Z5 Neo RGB, от ручной оптимизации выигрывает гораздо меньше дешёвых модулей. В её случае занижение таймингов способно добавить к производительности лишь около 1,5 %, хотя она и основывается на столь почитаемых оверклокерами чипах SK hynix.

В итоге получается, что после ручной настройки все комплекты DDR5 обеспечивают примерно одинаковое быстродействие с различиями, не выходящими за пределы погрешности. Однако, чтобы это утверждение было полностью корректно, надо сделать несколько оговорок: речь идёт про ресурсоёмкие приложения, про процессоры Ryzen с 3D-кешем и про комплекты, которые способны оставаться стабильными в состоянии DDR5-6000.

Рендеринг:

Обработка фото:

Работа с видео:

Компиляция:

Архивация:

Нейросети:

⇡#Производительность в играх

А вот с играми AMD категорически неправа: даже в системе с Ryzen 7 9850X3D разрыв в частоте кадров при использовании дешёвой DDR5-4800 (в нашем случае Adata) и дорогой DDR5-6000 (от G.Skill) получается отнюдь не 1 %, как уверяет компания, а 5 %, если судить по среднему FPS и 6 % — если по минимальному. Причём в отдельных особенно требовательных к быстрой памяти играх разрыв может доходить и до 10 %, что назвать малозначительным отличием очень трудно.

Заметное невооружённым глазом отставание в кадровой частоте всплывает, когда в системе используются и другие недорогие модули памяти. Если говорить о DDR5-5200/5600, то FPS с такой памятью в среднем на 4–5 % ниже, чем при использовании DDR5-6000 CL26. Казалось бы, самое время сделать вывод, что в бескомпромиссных и просто передовых игровых сборках на памяти лучше не экономить даже в такое непростое время, как нынешнее.

Однако этот вывод правомерен лишь в случае, когда речь идёт о конфигурациях, где всё «железо» работает в номинальном режиме, и «подкручивать» настройки памяти никто не собирается. Но если копнуть поглубже, то дешёвая DDR5-4800/5200/5600 способна к поразительным превращениям.

Дело в том, что после перевода такой памяти в режим DDR5-6000 и ручной настройки таймингов она начинает обеспечивать даже более высокий FPS, чем элитная DDR5-6000 CL26, работающая с настройками из профиля EXPO. И хотя бюджетная DDR5 строится на чипах Micron и Samsung, которые не умеют работать при сильно ужатых задержках, имеющегося у них скрытого потенциала хватает для повышения средней игровой производительности на величину порядка 6–9 % (а в отдельных играх — до 16 %), что называется, на пустом месте.

Настройка таймингов у дорогой DDR5-6000 при этом тоже положительно сказывается на игровом FPS, однако эффект оказывается слабее, в результате чего производительность системы на Ryzen 7 9850X3D с разными видами «оптимизированной» памяти сближается, и разброс среднего значения кадровой частоты по восьми играм укладывается в 3%-ный диапазон. Впрочем, если говорить о минимальном FPS, то средний разброс достигает уже 5 %, а в наиболее чувствительных играх преимущество дорогой DDR5-6000 доходит до 12 %.

Иными словами, выбор хорошей памяти на чипах SK hynix для игровых систем на базе процессоров Ryzen, усиленных 3D-кешем, в любом случае имеет практический смысл. Однако при необходимости на памяти можно и сэкономить. Такая экономия не пройдёт настолько бесследно, как ложно обещает AMD, но при условии грамотной настройки потери в частоте кадров можно снизить до уровня единиц процентов.

⇡#Выводы

Главный вопрос в этой статье звучал так: можно ли сэкономить на памяти при сборке системы на Ryzen 7 9850X3D (и других процессорах с 3D V-Cache) и отказаться от рекомендуемой DDR5-6000 в пользу более дешёвых и медленных вариантов, не потеряв при этом заметной части производительности? И ответ получился в целом обнадёживающим, хотя и не лишённым оговорок.

Бюджетная DDR5 приятно удивила. Все протестированные нами комплекты (Adata, Apacer, G.Skill) вне зависимости от заявленной частоты в диапазоне 4800–5600 МГц оказались способны к стабильной работе в рекомендованном AMD режиме DDR5-6000. Да, это потребовало ручной настройки, подбора напряжения и оптимизации таймингов, но результат того стоит. Перевод бюджетной памяти в такой режим не только имеет важное психологическое значение, но и заметно поднимает производительность. Однако нужно оговориться, что речь тут идёт про брендовые комплекты DDR5-4800/5200/5600, выпущенные известными на рынке игроками, которые имеют доступ к прямым поставкам чипов и стараются выдержать качество своей продукции. Дать гарантию, что в режиме DDR5-6000 смогут заработать китайские noname-модули, мы, естественно, не можем.

Также нужно понимать, что представленные в бюджетном сегменте чипы Micron и Samsung нельзя рассматривать в качестве равноценной замены микросхемам SK hynix. У них хуже масштабируются тайминги, значительно выше tRFC, часто теряется стабильность при отключении Gear Down Mode и более низкий потолок частоты при разгоне. Тем не менее жить с ними вполне возможно, особенно если не лениться и посвятить некоторое время их тонкой настройке.

Что касается заявления AMD про «всего 1–2 % разницы» между DDR5-4800 и DDR5-6000 в играх, то оно практическую проверку не прошло. В реальности при использовании памяти с настройками по умолчанию (с номинальными таймингами и частотами) разрыв в игровой производительности систем с дешёвой DDR5-4800 и хорошей DDR5-6000 составляет 5–6 % по среднему FPS и 6–7 % по минимальному. А в отдельных играх он доходит вплоть до 9–10 %. То есть экономия на памяти будет заметно чувствоваться даже в системах с процессорами Ryzen X3D.

Но есть важный нюанс: разгон и тонкая настройка таймингов существенно изменяют эту картину. После перевода всех недорогих комплектов в режим DDR5-6000 и оптимизации первичных и вторичных таймингов разница в игровой производительности между ними и дорогой памятью на чипах SK hynix сокращается. Более того, в ряде случаев хорошо настроенная бюджетная память даже обгоняет дорогой комплект, работающий с таймингами из профиля EXPO.

А это значит, что, если вы собираете систему максимально просто и не хотите заморачиваться на разгоне и оптимизации таймингов, лучше всё же переплатить за комплект DDR5-6000 CL26–CL30 на микросхемах SK hynix. Но если вы готовы потратить некоторое время на настройку памяти в BIOS, вполне можно задуматься об экономии и приобретении любого из протестированных или аналогичных бюджетных комплектов. После его разгона до состояния DDR5-6000 и подгонки таймингов вы получите примерно такой же уровень производительности, как выдаёт элитный комплект с настройками «из коробки».

В текущих условиях, когда цены на DDR5 сильно завышены, это — один из эффективных способов сэкономить на сборке ПК без серьёзного ущерба для производительности и отзывчивости. При этом процессоры серии Ryzen X3D действительно маскируют минусы медленной памяти благодаря огромному кешу, но полностью скрыть их всё-таки не могут. А вот правильная настройка подсистемы памяти вновь оказывается одним из самых дешёвых и эффективных способов выжать из платформы AM5 несколько дополнительных процентов быстродействия.

Редакция 3DNews благодарит компанию DNS за предоставленные на тестирование продукты.