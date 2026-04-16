Рекордные доходы Samsung в первом квартале повысили риск новых забастовок сотрудников

Забастовка сотрудников Samsung Electronics остаётся редким явлением, крупнейшая прошла летом 2024 года: рабочие требовали улучшения условий труда и повышения оплаты. Рекордные величины прибыли в первом квартале этого года, по данным источников, также могут спровоцировать профсоюз на выдвижение требований об увеличении зарплаты.

Если Samsung Electronics столкнётся с новой волной забастовок, как поясняет DigiTimes, это может оказать влияние на конкурентоспособность компании и ритмичность поставок продукции, не говоря уже о снижении поступлений в государственный бюджет от крупнейшего налогоплательщика Южной Кореи. Профсоюз Samsung после оглашения рекордных финансовых результатов первого квартала начал требовать повышения премий для персонала. На эти цели, по мнению профсоюза, необходимо направить не менее 15 % операционной прибыли, тогда как ранее показатель ограничивался 10 %.

В полупроводниковом сегменте Samsung в прошлом квартале получила $182 млрд операционной прибыли. Если прогнозы аналитиков по размеру операционной прибыли компании на текущий год сбудутся, то профсоюз сможет претендовать на распределение в качестве премии между сотрудниками более чем $30 млрд. Это даже больше, чем было выделено на исследования и разработки за весь прошлый год. Сумма премий, таким образом, достигнет примерно 67 % капитальных затрат на строительство передового предприятия по обработке кремниевых пластин. Кроме того, такие премиальные выплаты окажутся в пять раз выше суммы, которую Samsung в 2016 году заплатила при покупке Harman.

По оценкам экспертов, повышение доли операционной прибыли, распределяемой в качестве премий персоналу, может сократить возможности Samsung по инвестициям в собственное развитие или поглощение необходимых активов. Кроме того, вероятность новых забастовок в условиях сохраняющегося дефицита памяти способна негативно сказаться на всём мировом рынке полупроводниковых компонентов. Профсоюз планирует провести забастовку с 21 мая по 7 июня, если к его требованию руководство компании не прислушается. Эксперты считают, что это может стоить Samsung от $3,37 до $6,74 млрд потерь в показателях операционной прибыли.

Теги: samsung, samsung electronics, производство микросхем, забастовка, финансы
