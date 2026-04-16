Автопилот едва не завёл Tesla под поезд, прорвавшись через закрытый шлагбаум

Помимо перекрёстков разного типа, системы активной помощи водителю Tesla призваны помогать ему преодолевать железнодорожные переезды, но в непосредственной близости от источника повышенной опасности автоматика порой ведёт себя непредсказуемо. В США очередной сторонник фирменного автопилота Tesla едва не стал жертвой аварии при пересечении железнодорожного переезда.

Житель Техаса Джошуа Браун (Joshua Brown) поделился с ресурсом Storyful не только рассказом о тревожном происшествии, но и видеозаписью бортовых камер своего электромобиля Tesla. Приблизившись к железнодорожному переезду в режиме активности системы FSD, Джошуа не ожидал какого-либо подвоха со стороны автоматики, при поддержке которой он уже проехал на своей машине около 64 000 км. Машина сперва замедлилась перед опущенным шлагбаумом и запрещающим движение по переезду сигналом светофора, но потом произвольно начала движение вперёд.

При этом поезд уже был отчётливо заметен на путях, и после секундного замешательства водитель решил нажимать не на тормоз, а на педаль акселератора. Обладая опытом участия в автогонках, Джошуа привык руководствоваться принципом «в любой непонятной ситуации дави на газ». Tesla быстро набрала скорость, ударившись об опущенный шлагбаум и преодолев железнодорожный переезд буквально за пару секунд до гудящего и моргающего фарами поезда, который приближался справа. Водитель нажал на тормоз, лишь преодолев приличное расстояние после переезда. По словам Джошуа, в первые моменты после происшествия он испытывал шок и чувствовал нервный тремор, но был рад тому, что остался жив и невредим. Никогда ранее на протяжении 64 000 км пробега система FSD не подкидывала ему подобных неприятных сюрпризов. После экстренного торможения на приборной панели Tesla появился вопрос: «Autopilot был отключен, что случилось?»

Строго говоря, агентство NHTSA с осени прошлого года расследует случаи аномального поведения электромобилей Tesla под управлением FSD, включая и ряд инцидентов с проездом перекрёстков и железнодорожных переездов. Часть подобных происшествий освещалась в прессе. Через день после происшествия с машиной Брауна Tesla начала распространять обновление FSD v14.3, в аннотации к которому загадочно упоминала об улучшении способности автоматики распознавать необычные объекты, находящиеся на пути следования без прямой опоры на проезжую часть. По поводу железнодорожных шлагбаумов прямо ничего не сообщалось. Tesla продолжает считать, что её автоматика управляет транспортными средствами в семь раз безопаснее среднестатистического американского водителя.

Теги: tesla, fsd, tesla autopilot, автопилот, дтп
