Китайская Dishan готовит 2-нм ИИ-процессор — но неясно, кто будет его выпускать

Чаще всего в контексте передовых разработок в полупроводниковой сфере из китайских компаний фигурировала именно Huawei Technologies, а в качестве её производственного партнёра упоминалась SMIC. При этом в Китае есть стартапы, которые разрабатывают 2-нм чипы, даже не представляя, кто их потом будет выпускать. Dishan Technology уже готовит прототип 2-нм чипа для систем ИИ.

Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает издание South China Morning Post. Шанхайский стартап Dishan Technology сейчас перешёл к стадии верификации дизайна прототипа 2-нм чипа (GPU), который будет использоваться в инфраструктуре ИИ, если поступит в массовое производство. Анонс соответствующего чипа состоялся ещё в июле прошлого года. Уже тогда компания заверяла, что завершила основные этапы разработки первого в Китае 2-нм чипа для нужд искусственного интеллекта. При его производстве, как ожидается, будут использоваться структуры транзисторов FinFET и GAA, а также основанная на чиплетах компоновка. Помимо прочего, она позволит на 40 % повысить энергетическую эффективность чипа по сравнению с решениями предыдущего поколения, использующими классическую компоновку.

Более того, Dishan собирается предложить компиляторы программного кода с поддержкой CUDA, чтобы обеспечить совместимость с ПО, разработанным для экосистемы Nvidia. Это облегчит китайским клиентам Dishan процесс миграции программного обеспечения на новую аппаратную платформу, если они ранее полагались на импортируемые компоненты Nvidia.

В любом случае, перспективный чип Dishan в своём развитии пока не дошёл даже до стадии цифрового проекта, пригодного для массового выпуска, и на преодоление этого этапа пути ему может потребоваться от одного до двух лет. Основанная в 2021 году компания Dishan Technology вынуждена полагаться на контрактных производителей чипов, а среди китайских компаний такого профиля никто пока не готов наладить выпуск 2-нм продукции. Доступ к конвейеру тайваньской TSMC может быть затруднён американскими санкциями, хотя на Dishan они пока не распространяются. Китайская SMIC пока с трудом приближается к освоению 5-нм технологии. Пока Dishan пытается ещё на стадии разработки ранних прототипов снизить риск возникновения дефектов при массовом производстве, но цель освоения 2-нм техпроцесса в любом случае выглядит очень амбициозно.