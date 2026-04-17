Акции ASML и TSMC упали в цене на фоне превосходной квартальной отчётности

В числе первых представителей полупроводниковой отрасли свои квартальные отчёты опубликовали ASML, которая поставляет оборудование для выпуска чипов, и TSMC, которая эти чипы производит по заказам сторонних разработчиков. Вопреки радужным прогнозам о росте выручки обеих компаний, курс их акций после выхода отчётности несколько снизился.

Источник изображения: TSMC

По крайней мере, акции TSMC на предварительных торгах подешевели почти на 3 %, а также до этого успели упасть в цене на 1,3 % в ходе основной сессии. Динамика акций ASML была более запутанной. В среду, сразу после публикации отчёта, они опустились в цене на 6,5 %, но потом отыграли часть потерь до результирующего снижения на 2,5 %. В четверг они подешевели ещё на 3 %. Инвесторов, помимо прочего, испугало сокращение выручки ASML в Китае. Как отмечают опрошенные CNBC аналитики, реакция рынка на отчёты ASML и TSMC не выразилась в росте котировок акций по той причине, что ожидания инвесторов уже были заложены в текущий курс до публикации статистики. После её выхода возникла небольшая коррекция.

Немного успокоившись в том смысле, что буму ИИ ничего не угрожает, инвесторы начали искать факторы риска, которые могут замедлить рост выручки обеих компаний. В случае с ASML это могли быть санкции в отношении Китая или собственные производственные ограничения, а TSMC могла пострадать от влияния военных действий на Ближнем Востоке, через который получает энергоносители и технические газы. Кроме того, падение выручки TSMC в сегменте смартфонов на 11 % из-за подорожания памяти тоже насторожило инвесторов.

При этом их должны были воодушевить как улучшение прогноза по росту выручки TSMC в этом году, так и приближение капитальных расходов к верхнему диапазону прогноза ($56 млрд). Это заметно выше тех $40,5 млрд, которые TSMC направила на закупку оборудования и строительство новых линий в прошлом году. С точки зрения динамики выручки TSMC хоть и рассчитывает увеличить её более чем на 30 % в этом году, существенной гибкостью в этом отношении похвастать не может. Компания просто работает на пределе своих производственных возможностей, и ускорить рост выручки может разве что благодаря повышению цен на свои услуги. Нехватка мощностей у TSMC ощущается как в сфере обработки кремниевых пластин, так и на этапе тестирования и упаковки чипов. Последний может стать своего рода «бутылочным горлышком» в условиях роста спроса на чипы со сложной пространственной компоновкой.

В такой ситуации перед Intel открываются широкие возможности по привлечению клиентов к своим услугам по упаковке чипов. Компания может стать жизнеспособной альтернативой для тех, кто не может добиться от TSMC пропорционального увеличения количества обрабатываемой продукции.

Материалы по теме
TSMC не боится усиления конкуренции со стороны Tesla, Intel и Samsung
TSMC увеличила прибыль на 58 % до рекордных $18 млрд благодаря ажиотажу вокруг ИИ
Сохраняющийся бум ИИ позволил ASML поднять прогноз по выручке на текущий год
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое
Крупный российский производитель микроэлектроники «Элемент» стал убыточным в 2025 году
Автопилот едва не завёл Tesla под поезд, прорвавшись через закрытый шлагбаум
Теги: tsmc, asml, акции, финансы, аналитика
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.