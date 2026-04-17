Акции ASML и TSMC упали в цене на фоне превосходной квартальной отчётности

В числе первых представителей полупроводниковой отрасли свои квартальные отчёты опубликовали ASML, которая поставляет оборудование для выпуска чипов, и TSMC, которая эти чипы производит по заказам сторонних разработчиков. Вопреки радужным прогнозам о росте выручки обеих компаний, курс их акций после выхода отчётности несколько снизился.

По крайней мере, акции TSMC на предварительных торгах подешевели почти на 3 %, а также до этого успели упасть в цене на 1,3 % в ходе основной сессии. Динамика акций ASML была более запутанной. В среду, сразу после публикации отчёта, они опустились в цене на 6,5 %, но потом отыграли часть потерь до результирующего снижения на 2,5 %. В четверг они подешевели ещё на 3 %. Инвесторов, помимо прочего, испугало сокращение выручки ASML в Китае. Как отмечают опрошенные CNBC аналитики, реакция рынка на отчёты ASML и TSMC не выразилась в росте котировок акций по той причине, что ожидания инвесторов уже были заложены в текущий курс до публикации статистики. После её выхода возникла небольшая коррекция.

Немного успокоившись в том смысле, что буму ИИ ничего не угрожает, инвесторы начали искать факторы риска, которые могут замедлить рост выручки обеих компаний. В случае с ASML это могли быть санкции в отношении Китая или собственные производственные ограничения, а TSMC могла пострадать от влияния военных действий на Ближнем Востоке, через который получает энергоносители и технические газы. Кроме того, падение выручки TSMC в сегменте смартфонов на 11 % из-за подорожания памяти тоже насторожило инвесторов.

При этом их должны были воодушевить как улучшение прогноза по росту выручки TSMC в этом году, так и приближение капитальных расходов к верхнему диапазону прогноза ($56 млрд). Это заметно выше тех $40,5 млрд, которые TSMC направила на закупку оборудования и строительство новых линий в прошлом году. С точки зрения динамики выручки TSMC хоть и рассчитывает увеличить её более чем на 30 % в этом году, существенной гибкостью в этом отношении похвастать не может. Компания просто работает на пределе своих производственных возможностей, и ускорить рост выручки может разве что благодаря повышению цен на свои услуги. Нехватка мощностей у TSMC ощущается как в сфере обработки кремниевых пластин, так и на этапе тестирования и упаковки чипов. Последний может стать своего рода «бутылочным горлышком» в условиях роста спроса на чипы со сложной пространственной компоновкой.

В такой ситуации перед Intel открываются широкие возможности по привлечению клиентов к своим услугам по упаковке чипов. Компания может стать жизнеспособной альтернативой для тех, кто не может добиться от TSMC пропорционального увеличения количества обрабатываемой продукции.